Salta al luce, niente Argentina-Brasile

foto SportMediaset Correlati Il nuovo tormentone di Neymar 11:18 - E' proprio il caso di dirlo: la seconda amichevole tra Argentina e Brasile non ha visto la luce. L'impianto di illuminazione dello stadio Bicentenario di Resistencia è andato in tilt poco prima delle 22 argentine, orario fissato per il calcio d'inizio. L'arbitro cileno Enrique Osses, dopo aver atteso 70 minuti, si è visto costretto a sospendere il match. Visti gli impegni dei giocatori con le rispettive squadre di club, la partita è stata annullata. - E' proprio il caso di dirlo: la seconda amichevole tranon ha visto la luce. L'impianto di illuminazione dello stadiodi Resistencia è andato in tilt poco prima delle 22 argentine, orario fissato per il calcio d'inizio. L'arbitro cileno Enrique Osses, dopo aver atteso 70 minuti, si è visto costretto a sospendere il match. Visti gli impegni dei giocatori con le rispettive squadre di club, la partita è stata annullata.

A causare il blackout un incendio nel gruppo elettrogeno dello stadio. Grande delusione per i 19 mila tifosi accorsi per assistere al 'ritorno' del 'superclasico' (nella gara d'andata il Brasile si era imposto per 2-1 con gol di Neymar al 94') così come per i giocatori che hanno atteso invano la risoluzione del problema dell'impianto. "Nazionali come Argentina e Brasile non possono subire situazioni come queste, siamo delusi e tristi, volevamo giocare", ha commentato il ct della Selecao, Mano Menezes.