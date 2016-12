Tutte le news su Milan-Inter

Dopo la convincente vittoria in Azerbiagian, ottenuta con le belle prestazioni dei suoi giovani, l'Inter è pronta per lacontro il Milan. Il presidente dei nerazzurri,, non si lascia andare a pronostici: "Nessuna delle due squadre è favorita, nel derby". Il patron interista si mostra, però, fiducioso sulla condizione della sua squadra: "Ci arriviamo bene, con".

JUAN JESUS: "DOBBIAMO VINCERE NOI"

"Ho dormito in aereo, ero stanco, non ho fatto fatica ad addormentarmi, meno male...". Così il difensore brasiliano Juan Jesus racconta a Inter Channel il rientro in Italia a tarda notte dopo la vittoria di Europa League a Baku. L'attenzione passa quindi al derby, "un classico mondiale, un sogno, con in campo due squadre grandissime che si affrontano. Ma dobbiamo vincere noi! Non ci sono favoriti, nel calcio non si sa mai. Robinho? Speriamo di fermarlo", scherza.

MILITO E PAZZINI: I BOOKIES SCELGONO I BOMBER

Milito e' il punto fisso, El Shaarawy c'e' ma i bookie gli preferiscono Pazzini. Le prime indicazioni delle quote estere sui marcatori di Milan-Inter puntano sull'esperienza dei veterani. Il Principe e' la scelta numero uno in lista insieme a Pazzini e il loro gol nel derby di domenica sera e' offerto a 2,50. El Shaarawy, riferisce Agipronews, insegue un altro sigillo dopo quello in Champions League ed e' bancato a 2,75, alla pari con Cassano. Coutinho partira' dalla panchina, ma dopo la prova contro il Neftchi e' uno dei nomi piu' caldi in tabellone e la sua marcatura si gioca a 3,75.

VENDUTI 66.661 BIGLIETTI

Con una nota ufficiale, il Milan comunica che per il derby restano da vendere 7.891 biglietti di primo e terzo anello. Il secondo anello è esaurito, ad eccezione del Settore Ospiti che è ancora parzialmente disponibile. I biglietti saranno in vendita domani dalle ore 10 alle ore 19 e domenica dalle ore 10 presso le biglietterie dello stadio San Siro. La capienza dello stadio è di circa 75 mila posti, ridotta a causa dei lavori di manutenzione. Al momento risultano venduti 66.661 biglietti".

L'OLIMPIONICO MOLMENTI A MILANELLO: IL VIDEO

"Il Milan e' nel mio destino. Tramite il Milan ho gioito, ho sofferto, ho imparato. Ascoltavo sempre le interviste dei campioni storici di questa squadra meravigliosa quando parlavano di umilta' ed eccomi qui". L'oro olimpico nel kayak alle olimpiadi di Londra Daniele Molmenti parla cosi' della sua squadra del cuore dopo una visita al centro di Milanello.

Una visita ai giocatori del Milan, quella di Molmenti, ricambiata dal capitano Massimo Ambrosini che gli ha regalato una maglia rossonera personalizzata col numero 1. "Eh si', l'ho combinata grossa -prosegue l'atleta azzurro-, ho vinto l'oro olimpico e dal momento che questo titolo mancava al Milan ho pensato di portarlo io qui a Milanello". Un affetto nei confronti dei colori rossoneri ricambiato: dopo l'affermazione olimpica a Londra Ambrosini, in tournée negli Usa, chiamo' Molmenti per complimentarsi della vittoria.

AMBROSINI: "IL DERBY PUO' DARCI LA SPINTA DECISIVA"

"Ho tanta voglia di giocare, ma un problemino riscontrato a Parma mi ha tenuto fuori mercoledì - queste le dichiarazioni del capitano dei rossoner in vista del derby -. Il MIlan sta crescendo, abbiamo bisogno di risultati e il derby può darci la giusta spinta" Ambrosini ha parlato anche dell'ottimo momento di un suo compagno: "El Shaarawy sta facendo vedere cose di un livello molto alto, mi auguro rimanga con i piedi per terra". Con Zanetti, capitano dell'Inter, sarà una sfida nella sfida tra due bandiere: “Nutro una stima infinita per Zanetti, che negli anni ha dimostrato la grande capacità di superare le difficoltà della propria squadra, raggiungendo grandissimi traguardi e meritandoli. Lo invidio visto che sto invecchiando anch’io e lui continua a giocare così”. Infine, un commento su Stramaccioni: “Mi ha fatto una buona impressione da subito, mi sembra una persona competente e decisa in quel che fa e propone. E da quello che vedo i giocatori lo seguono, aspetto molto importante in questo ruolo”.

MILAN, DE SCIGLIO TORNA IN GRUPPO

Allenamento a porte chiuse lontano da occhi indiscreti per il Milan di Massimiliano Allegri in vista del primo derby stagionale. Unico osservatore speciale il campione olimpico Daniele Molmenti, grande tifoso rossonero. Nella seduta mattutina Allegri ha recuperato Mattia De Sciglio che si è allenato coi compagni così come Alexandre Pato. Corsa lenta per Antonini mentre Traorè, Muntari e Ambrosini hanno svolto un lavoro differenziato.

"IL MILAN STA BENE, NOI PURE"

Milan e Inter si presentano il forma al derby di domenica sera. Lo dice il campo, ma lo dice anche il tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni che, dopo la vittoria in Europa League contro il Neftchi è fiducioso: "Il Milan sta bene e noi pure, sarà una partita bellissima". Ci crede anche Philippe Coutinho: "E' sempre una partita difficile, speriamo di poter continuare a giocare bene come nelle ultime partite e vincere".

SEEDORF: "UN GIORNO MI PIACEREBBE TORNARE"

Seedorf dal Brasile lancia un messaggio al Milan: "Tornare? Certo che mi piacerebbe, perché no? Il rapporto con la società è rimasto ottimo. Mi è dispiaciuto non salutare i tifosi, ma il non congedo è ancora più significativo perché vuol dire che nulla è finito". Poi un conisiglio ai suoi ex compagni: "Nei momenti complicati i giocatori devono prendersi le responsabilità: ci vuole spirito di gruppo". Sulla Juve: "Per 5 anni sarà la squadra da battere". Il Professore Clarence, in un'intervista al Corriere della Sera, vede così la crisi della sua ex squadra: "Il Milan ha intrapreso una politica che porterà avanti nel tempo. Non bisogna guardare ai risultati attuali ma al lungo periodo". Tanti gli addii nell'ultima estate: "Diciamo che erano consapevoli del buco che lasciavano. Negli anni passati hanno dato l'addio grandissimi come Maldini, Costacurta e Cafù ma in ogni occasione c'erano giocatori pronti a sostituirli. Ora questo ricambio non c'è stato. Ecco perché l'impatto è diverso. Ma non spetta a me dire se è sbagliato: è stata una scelta. Di certo ora la società dovrebbe prendere in mano la situazione per indicare la strada con chiarezza".

INTER: RIENTRA PALACIO

Ritorna finalmente a disposizione di Stramaccioni, Rodrigo Palacio. E' lo stesso tecnico dei nerazzurri a darne l'annuncio nel postpartita della gara tra Neftchi e Inter: "Rodrigo sta bene e domenica ci sarà, ovviamente non ha i 90 minuti nelle gambe".

LIVAJA: "BASTA VINCERE"

"Una maglia per il derby? Mi starebbe bene restare in panchina a patto che vinciamo".

VALERI L'ARBITRO DEL MATCH

Sarà Paolo Valeri a dirigere Milan-Inter, uno dei due positicipi serali della settima giornata del campionato di Serie A.