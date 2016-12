Spalletti: "Nulla è compromesso"

foto SportMediaset Correlati Zenit-Milan 2-3 21:52 - La sconfitta contro il Milan lascia lo Zenit fermo a zero punti dopo due partite di Champions. "Abbiati è stato veramente bravo, ha fatto 2-3 interventi incredibili in cui ha tolto la palla da dentro la porta", commenta Spalletti al termine della gara. Il tecnico dei russi ci crede ancora: "Guai a pensare che la qualificazione sia compromessa, diventa difficile dopo due ko, ma mancano 4 partite e vincendone 3 e pareggiandone una si può fare". - La sconfitta contro illascia lofermo a zero punti dopo due partite di. "Abbiati è stato veramente bravo, ha fatto 2-3 interventi incredibili in cui ha tolto la palla da dentro la porta", commentaal termine della gara. Il tecnico dei russi ci crede ancora: "Guai a pensare che la qualificazione sia compromessa, diventa difficile dopo due ko, ma mancano 4 partite e vincendone 3 e pareggiandone una si può fare".

Spalletti analizza così la partita: "Il nostro portiere, a parte i gol incassati, non è che abbia fatto molto interventi o sia stato particolarmente impegnato. Abbiamo giocato male i primi 15 minuti dove abbiamo concesso molto e nei momenti negativi gli episodi ti girano contro. Poi siamo tornati in partita riuscendo a pareggiare meritatamente, ma poi abbiamo commesso altri errori e ci sta di perdere. Io guardo le potenzialità dei miei giocatori che vanno espresse nella lunghezza della partita. Stasera abbiamo giocato bene a tratti. All'inizio non siamo stati in gara, poi abbiamo fatto molto bene e meritavamo anche prima il pareggio. Nel finale le disattenzioni ci sono costate il terzo gol e se si vuole essere grandi, soprattutto in una competizione come questa, serve equilibrio".