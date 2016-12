Real inarrestabile, Balo salva il City

Un gol di Rodriguez all'83' complica la vita al Psg di Ancelotti e Ibrahimovic e stabilisce le gerarchie del gruppo A. A Oporto la formazione francese parte bene e potrebbe andare in vantaggio proprio con lo svedese, che di tacco sfiora il gol. Alla distanza viene però fuori la formazione portoghese, che gioca meglio e si porta a casa i tre punti., entrato a gara in corso e richiamato prestissimo in panchina da Ancelotti. L'argentino è uscito dal campo prendendo a calci tutto quello che gli è capitato a tiro. I francesi subiscono tra l'altro l'aggancio della Dinamo Kiev in classifica. Gli ucraini battono infatti la Dinamo Zagabria 2-0 grazie a Gusev e Pivaric

GRUPPO B

Sembrava chiuso il gruppo B, ma lo Schalke, prima sotto per la rete di Ait Fana e poi in vantaggio con Draxler e il solito Huntelaar, si fa riprendere da Camara al 91' e non riesce a decollare a quota sei punti insieme all'Arsenal. I Gunners faticano, ma battono 3-1 l'Olympiacos grazie alle reti di Gervinho, Podolski e Ramsey. Per i greci in rete Mitroglou



GRUPPO C

Nel raggruppamento del Milan, il Malaga la fa da padrone andando a vincere, anzi, stravincere, sul campo dell'Anderlecht. Partita da subito senza storia, con gli spagnoli che collezionano occasioni da rete e, una volta passati in vantaggio con Eliseu (46'), passeggiano e trovano le altre reti di Joaquin su rigore e ancora con Eliseu.



GRUPPO D

Anche qui una spagnola domina senza problemi. E' il Real di Mourinho, che ad Amsterdam parte benissimo, va avanti di due gol (Ronaldo e splendida rovesciata di Benzema), ma poi soffre per il ritorno in partita dell'Ajax, che accorcia le distanze con Moisander e poi arriva almeno due volte vicinissimo al pareggio. Quando però la gara sembra complicarsi, ci pensa il solito Ronaldo a chiudere i conti con una doppietta. A Manchester, invece, si rischia la sorpresissima dato che il Borussia domina in lungo e in largo, passa con Reus (62'), impegna più volte Hart e si fa riprendere solo da un rigore di Balotelli.