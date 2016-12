Champions: il Milan passa a San Pietroburgo

LA PARTITA

Con fatica e con una buona dose di fortuna, ma in fondo conta poco. Il Milan sbanca San Pietroburgo dando, almeno in Europa, una scossa alla propria stagione. La partenza, prepotente, è figlia delle scelte di Allegri, che decide di giocarsela con il modulo tanto a caro a Galliani: 4-2 e fantasia, dove per fantasia si intende il trio Emanuelson-Boateng-El Shaarawy alle spalle di Bojan. Nessuna trappola, né maschera numerica. Perché le tre mezze punte rimangono molto alte lasciando la coppia De Jong-Montolivo in mezzo al campo, da sola. Se il vuoto in mediana non costituisce un problema nel primo quarto d'ora, l'inferiorità numerica - lì in mezzo - diventa letale con il passare dei minuti.



La partita, per il Milan, prende subito la piega desiderata grazie a una punizione di Emanuelson deviata in maniera decisiva da Shirokov (13'). La rete, più che scuotere lo Zenit, galvanizza El Shaarawy che, 180 secondi più tardi, realizza un gol capolavoro: partenza dalla trequarti, dribbling su Fayzulin e Lombaerts e accelerazione impressionante negli ultimi quattro passi, quando ruba tre metri a Hubocan e lo anticipa con un destro in scivolata. La squadra di Spalletti, reduce da un periodo nero sia in campionato (settima in classifica) che in Champions (k.o. 3-0 nella prima col Malaga), pare alle corde ma non cede. Ed ecco che la forza per reagire nasce, più che altro, dal buco a centrocampo dove De Jong e Montolivo non riescono più ad arginare la nuova linea a quattro dei russi. Lo Zenit sfiora più volte l'1-2, rinviato (complice uno straordinario Abbiati) al 2' di recupero quando Hulk, di sinistro, approfitta dell'inesistente marcatura di Zapata e accorcia le distanze. Pronti, via e al 4' della ripresa arriva subito il 2-2 di Shirokov, che di testa sfrutta un'uscita a vuoto di Abbiati.



Sembra l'inizio della fine. Ma proprio nel momento in cui l'inerzia della gara è completamente a favore dello Zenit, Allegri trova il modo per ribaltare la situazione inserendo Pazzini per Bojan e, soprattutto, facendo entrare in campo Nocerino al posto di Emanuelson. La squadra ritrova muscoli in mezzo al campo reggendo così l'urto dell'offensiva di Spalletti. Poi, alla mezz'ora, un cross da destra di Montolivo provoca l'autogol di Hubocan che, anziché anticipare Pazzini, batte il proprio portiere. Con il derby alle porte, Allegri sente già profumo di svolta.



LE PAGELLE



Abbiati 7 - Prodigioso in almeno tre occasioni, poi concede uno svarione quando esce fuori tempo sull'angolo che vale il 2-2 per lo Zenit.



El Shaarawy 7 - Il Milan ha in mano un potenziale fenomeno. Gol superlativo, che gli vale un primo tempo da otto anche grazie all'utile lavoro per la squadra. Cala nella ripresa.



Boateng 5 - Ancora lontano dai suoi standard, è completamente fuori dagli schemi della squadra.



Zapata 5 - Si perde Hulk sul primo gol. Nel corso dei 90 minuti ha cali di concentrazione inspiegabili.



IL TABELLINO



ZENIT-MILAN 2-3

Zenit (4-3-3): Malafeev 6; Anyukov 6, Hubocan 4,5, Lombaerts 5 (44' st Bukharov sv), Criscito 6; Fayzulin 6,5 (34' st Kanunnikov sv), Shirokov 6,5, Witsel 5,5; Bystrov 5,5 (27' st Zyryanov 5,5), Kerzhakov 5, Hulk 6,5.

A disp.: Baburin, Bruno Alves, Lukovic, Lumb. All.: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Abbiati 7; Abate 6,5, Bonera 6, Zapata 5, Antonini 6; De Jong 6, Montolivo 6; Emanuelson 6 (19' st Nocerino 6,5), Boateng 5 (35' st Yepes sv), El Shaarawy 7; Bojan 6 (7' st Pazzini 6,5).

A disp.: Amelia, Mexes, Flamini, Robinho. All.: Allegri

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 13' Emanuelson (M), 16' El Shaarawy (M), 47' pt Hulk (Z), 4' st Shirokov (Z), 30' st aut. Hubocan (Z)

Ammoniti: Fayzulin, Anyukov, Hubocan, Shirokov (Z); Bonera, El Shaarawy, Yepes (M)

Espulsi: -