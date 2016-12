"Serve un'Inter motivata e brillante"

foto SportMediaset Correlati Cassano e Milito restano a Milano 18:14 - Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Neftchi, Andrea Stramaccioni, cerca di caricare la sua Inter, che sarà molto rimaneggiata: "Voglio una squadra di massima brillantezza, ho lasciato a Milano chi aveva giocato troppo. Potremo valutare l'intera rosa dell'Inter - prosegue l'allenatore -. Il Nefchi è una squadra compatta, col Partizan ha mostrato solidità, sarà una partita difficile". Sullo schieramento: "Potrebbe cambiare qualcosa". - Alla vigilia della sfida di, Andrea, cerca di caricare la sua Inter, che sarà molto rimaneggiata: "Voglio una squadra di, ho lasciato a Milano chi aveva giocato troppo. Potremo valutare l'intera rosa dell'Inter - prosegue l'allenatore -. Il Nefchi è una squadra compatta, col Partizan ha mostrato solidità, sarà una". Sullo schieramento: "Potrebbe cambiare qualcosa".

"La difesa a tre resta la struttura di base, ma giovedì potremmo cambiare - queste le indicazioni di Stramaccioni nella conferenza pregara -. Il Neftchi è una squadra compatta, e, rispetto a noi, hanno uno schieramento di base molto collaudato. Ho grandissimo rispetto per questa squadra, ha dimostrato grande forza nelle due gare contro l'Apoel".



L'allenatore nerazzurro non ha convocato per la sfida di Europa League Milito, Cassano, Zanetti e Samuel in vista del derby di domenica. Il turnover sarà però l'occasione per valutare meglio chi ha avuto meno spazio: "Ho scelto di puntare su un'Inter molto motivata. Coutinho domenica ha fatto benissimo, Livaja col Rubin mi è piaciuto molto. Devo sfruttare al meglio le caratteristiche dei miei giocatori e gestire al meglio la rosa. Alcuni ero appesantiti per le troppe e ho preferito non convocarli".



Presente alla conferenza anche Andrea Ranocchia, che ha parlato di uno dei suoi compagni di reparto: "Silvestre si sta adattando, è in una nuova realtà, ma è prontissimo". Il difensore dell'Inter e della Nazionale italiana è concentrato solo sulla sfida di giovedì col Neftchi: "Derby? Non ci penso".