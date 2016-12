Llorente, la Juve stringe i tempi: pronti 10 milioni

foto SportMediaset Correlati Champions: Juve bloccata in casa 14:50 - Non è ancora finita la telenovela tra la Juventus e Fernando Llorente. Dopo il diverbio tra l'attaccante del Bilbao e l'allenatore dei baschi, Marcelo Bielsa, il giocatore si è allenato regolarmente martedì ed è stato convocato per la trasferta di Praga di Europa League. I bianconeri, però, non mollano la presa e sono pronti a offrire 10 milioni per Fernando, che ha il contratto in scadenza a giugno e ha già più volte detto che non rinnoverà. - Non è ancora finita la telenovela tra la. Dopo il diverbio tra l'attaccante del Bilbao e l'allenatore dei baschi, Marcelo Bielsa, il giocatore si è allenato regolarmente martedì ed è stato. I bianconeri, però, non mollano la presa e sono pronti a offrire, che ha il contratto in scadenza a giugno e ha già più volte detto che non rinnoverà.

"La serie A è un grande campionato e Fernando vuole giocarci - queste le parole del fratello-agente del giocatore a tuttomercatoweb.com -. La Juventus lo segue dalla scorsa estate, ma non l'unica grande squadra: lo sono anche Inter, Milan, Manchester City e tante altre...". Tiene aperta ogni possibilità, Jesus Llorente, per il futuro del suo assistito tranne quella che porterebbe al rinnovo e alla permanenza in Spagna all'Atheltic Bilbao.



I bianconeri sono fiduciosi sull'affare, forti del lungo corteggiamento iniziato già nel mercato estivo, e sperano che quest'ultima offerta (di 10 milioni) possa essere quella decisiva, quella che convincerà Urrieta (presidente del Bilbao) a privarsi del giocatore. Tenendo sempre presente che il valore del giocatore è ben più alto di quella cifra, ma che Llorente a giugno sarà libero di accasarsi dove vorrà a costo zero.