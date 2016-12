Champions: Juventus bloccata in casa dallo Shakhtar

- Non c'è gloria per loStadium al proprio debutto europeo. Nella prima partita casalinga di, i bianconeri non sono riusciti a superare gli ucraini delloportando a casa, in rimonta, solo un 1-1. Vantaggio ospite conche dura solo due minuti grazie a un'invenzione di. Nel secondo tempo occasione da ambo le parti, poi due pali salvano Buffon sul destro velenoso di

LA PARTITA

Chiellini alla vigilia aveva spronato l'ambiente ma evidentemente non abbastanza. Lo "è sottovalutato" aveva ammonito il difensore bianconero. In pochi gli avevano dato retta anche a giudicare dal poco entusiasmo di uno Stadium meno carico e gremito del solito, ma a dargli ragione ci ha pensato direttamente il campo. Gli ucraini di, che di ucraino in realtà hanno ben poco, escono imbattuti dall'esordio europeo dello stadio gioiello bianconero, ma fanno di più: vanno via da Torino con l'amaro in bocca per una vittoria esterna che solo i pali hanno evitato.

La partita in realtà a bocce ferme poteva finire in qualsiasi modo. Questa se vogliamo è già una notizia, ma a conti fatti sia la Juventus che lo Shakhtar hanno giocato a viso aperto dal primo all'ultimo minuto, creando una serie infinita di palle gol. A impressionare per quantità e soprattutto qualità sono stati però gli ospiti, scesi in campo senza alcun timore nell'affrontare l'armata bianconera e bravi nel gestire il pallone con la tecnica brasiliana dei vari Willian, Alex Texeira e Luiz Adriano. I tre, con l'aggiunta dell'armeno dal nome impronunciabile Mkhitaryan, per il primo quarto di gara ammutoliscono lo Stadium con giocate di prima, possesso palla e verticalizzazioni. Reclamano un rigore netto al 12' per fallo di Lichtsteiner su Willian e trovano il meritato vantaggio al 23' con una grande azione corale conclusa sotto la traversa da Alex Texeira su cui Buffon nulla può.

La sberla sveglia la Juventus che trova il pareggio immediato con una magia di Bonucci su calcio d'angolo con schema di Pirlo: palla bassa a metà area e destro all'incrocio del difensore. Da applausi, stop. Da lì in poi però tutti i limiti difensivi degli uomini di Lucescu emergono in continuazione. Una squadra tanto pericolosa davanti quanto inaffidabile dietro. Vucinic e Matri però non sono in serata, Lichtsteiner è meno preciso del solito e Vidal soffre le continue coperture sui trequarti avversari. Nella ripresa l'ingresso di Giovinco sembra dar vivacità ai bianconeri, ma è un fuoco di paglia. A sfiorare l'intera posta in palio in realtà è stato lo Shakhtar. Srna fa volare Buffon su punizione al 68', poi Willian colpisce prima un palo al 36' e una traversa in pieno recupero. Alla fine alla Juventus strappa un punto, un punto preziosissimo.

