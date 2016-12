Lippi, a rischio la panchina d'oro in Cina

foto SportMediaset Correlati Champions League: tutti i risultati 10:50 - Traballa in Cina la panchina di Marcello Lippi. Il suo Guangzhou è stato infatti eliminato nei quarti di finale della Champions League asiatica. L'ex ct azzurro ha vinto 2-1 il match di ritorno contro l'Al Ittihad, ma non è riuscito a ribaltare la sconfitta per 4-1 incassata all'andata. "Il calcio a volte può essere davvero ingiusto", ha detto Lippi, che da maggio siede sulla panchina della squadra cinese e che ora rischia il posto. - Traballa in Cina la panchina di. Il suoè stato infatti eliminato nei quarti di finale della. L'ex ct azzurro ha vinto 2-1 il match di ritorno contro l', ma non è riuscito a ribaltare la sconfitta per 4-1 incassata all'andata. "Il calcio a volte può essere davvero ingiusto", ha detto, che da maggio siede sulla panchina della squadra cinese e che ora rischia il posto.

Dopo una gara dominata dal fischio d'inizio, al Guangzhou non sono dunque bastati i gol di Lucas Barrios e Dario Conca. Lippi credeva nella rimonta e per l'allenatore viareggino la delusione per l'eliminazione è tanta: "Abbiamo lavorato tutto l'anno per migliorare e per centrare i traguardi".



Un ko duro da digerire, figlio forse dei troppi infortuni: "Siamo arrivati con questa doppia sfida con i nostri portieri condizionati da problemi fisici". "Nella gara di andata, a Jeddah, Muriqi si è infortunato alla caviglia - ha proseguito Lippi -. Alcuni difensori sono scesi in campo senza un allenamento vero negli ultimi 40 giorni: non avevamo scelta, viste le assenze".



Per l'ex commissario tecnico della Nazionale troppi anche i gol sbagliati: "Nella gara di ritorno abbiamo avuto 8, 9, 10 occasioni da gol... Abbiamo colpito il palo e la traversa: bisogna dire che il calcio è crudele". Poi i complimenti alla squadra: "Credo che avremmo meritato la qualificazione, abbiamo giocato bene e creato tanto. Purtroppo siamo stati eliminati, voglio ringraziare i miei giocatori che si sono comportati come una squadra vera".



Ma per Lippi ora la situazione sulla panchina del Guangzhou si complica non poco. L'approdo alle semifinali della Champions League era uno dei traguardi fissati dalla proprietà del club, che ha offerto un ingaggio faraonico all'allenatore e che ora è rimasta a mani vuote. Per i media locali il viareggino potrebbe essere costretto ad abbandonare la panchina, ma Lippi non sembra aver alcuna intenzione di concludere la sua avventura in Cina: "Abbiamo altre due competizioni, il campionato e la Coppa Nazionale. Metteremo in campo tutte le energie per centrare entrambi gli obiettivi".