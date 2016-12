Champions: il Bayern crolla in casa del BATE

foto SportMediaset Correlati Champions: Juventus bloccata in casa dallo Shakhtar 10:54 - Sconfitta inaspettata per il Bayern Monaco nella seconda giornata di Champions. I bavaresi, schiacciasassi in Bundesliga, cadono in Bielorussia per 3-1 con il Bate. Tutto facile per il Barcellona a Lisbona contro il Benfica: finisce 2-0. Messi decisivo, ha servito gli assist a Sanchez e Fabregas. Il Chelsea passa a Copenaghen: il Nordsjaelland gioca bene ma crolla nel finale 4-0. Van Persie fa volare lo United: doppietta nel 2-1 al Cluj. - Sconfitta inaspettata per ilnella seconda giornata di Champions. I bavaresi, schiacciasassi in Bundesliga, cadono in Bielorussia per 3-1 con il. Tutto facile per ila Lisbona contro il: finisce 2-0.decisivo, ha servito gli assist aIlpassa a Copenaghen: il Nordsjaelland gioca bene ma crolla nel finale 4-0. Van Persie fa volare lo: doppietta nel 2-1 al Cluj.

GRUPPO E JUVENTUS-SHAKTAR 1-1

Marcatori: 23' Alex Texeira (S), 25' Bonucci (J) NORDSJAELLAND-CHELSEA 0-4

Marcatori: 33', 37' st Mata, 34' st Luiz, 46' st Ramires A Copenaghen va in scena una partita dai tre volti: prima parte di assoluto dominio dei Blues, in vantaggio con Mata, servito da Lampard dopo un'ingenuità della difesa norvegese. I campioni d'Europa potrebbero chiudere il match ma Torres sotto porta è impreciso. Così vengono fuori i padroni di casa che, per buona parte seconda frazione, costringono gli ospiti nella loro metà campo. La davanti però il Nordsjaelland non ha la qualità sufficiente per arrivare al pareggio. Così nell'ultimo quarto d'ora il Chelsea dilaga: il 2-0 lo sigla David Luiz su punizione, la terza rete nuovamente Mata e l'ultimo sigillo è di Ramires.

GRUPPO F BATE BORISOV- BAYERN MONACO 3-1

Marcatori: 23' Pavlov (BB), 35' st Rodionov (BB), 46' st Ribery (BM), 49' st Bressan (BB) Clamoroso ko del Bayern Monaco, vice campione d'Europa, in Bielorussia. Tedeschi sotto al 23': Pavlov batte Neuer da due passi. La reazione degli ospiti è veemente ma non porta al pareggio. E' anzi il Bate in contropiede a farsi pericoloso. Il raddoppio arriva con Rodionov dopo un bella triangolazione con Oleknhovic. Ribery accorcia a tempo scaduto ma Bressan nell'ultimo minuto di recupero chiude definitivamente i conti. Sconfitta inaspettata per l'undici di Heynckes. VALENCIA-LILLE 2-0

Marcatori: 38', 29' st Jonas (V) Valencia cinico nella sfida contro il Lille. I francesi giocano bene e meriterebbero di passare in vantaggio. Il vantaggio lo firma invece Jonas che di destro batte Landreau. Dopo l'intervallo gli uomini di Pellegrino prendono il sopravvento. Jonas castiga gli ospiti nel finale in maniera a dir poco rocambolesca: tiro cross che beffa il portiere avversario.

GRUPPO G SPARTAK MOSCA-CELTIC 2-3

Marcatori: 12' Hooper (C), 41', 8' st Emenike (S), 27' st aut. Kombarov (C), 46' st Samaras (C) Grande colpo del Celtic a Mosca in una gara ricca di emozioni. Il match è stato condizionato dall'espulsione del difensore argentino Insaurralde al 18' della ripresa. Fino a quel momento i russi avevano giocato decisamente meglio ed erano in vantaggio per 2-1. Poi, una volta rimasti in 10, si sono sfilacciati e si sono fatti prima raggiungere con una sfortunata autorete di Kombarov ed in seguito superare a tempo scaduto. Un colpo di testa di Samaras regala i tre punti ai suoi. BENFICA-BARCELLONA 0-2

Marcatori: 6' Sanchez, 11' st Fabregas Vittoria facile per il Barcellona contro il Benfica. Blaugrana già avanti dopo sei minuti con Sanchez, abile a sfruttare un assist di Leo Messi. Gli uomini di Vilanova sfiorano il raddoppio più volte e lo trovano al 56'. E' ancora Messi a fornire un passaggio al bacio: il beneficiario questa volta è Fabregas, il cui sinistro non lascia scampo al portiere avversario. L'argentino poi sfiora il 3-0. Il successo è tuttavia 'rovinato' nel finale per il brutto infortunio occorso a Puyol, che si è fratturato il braccio sinistro a seguito di una caduta.