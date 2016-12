Germania: Ballack dice addio al calcio giocato

foto SportMediaset 17:33 - Dopo cinquecentosettanta partite e centoquarantuno gol in carriera tra maglie di club e della nazionale tedesca, Michael Ballack ha detto basta. L'ex capitano della Germania ha annunciato ufficialmente il ritiro all'età di 36 anni dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia del Bayer Leverkusen. Il passaggio in Australia ai Sydney Wanderers non si è concretizzato e il centrocampista ha appeso le scarpette al chiodo. - Dopo cinquecentosettanta partite e centoquarantuno gol in carriera tra maglie di club e della nazionale tedesca,ha detto basta. L'ex capitano dellaha annunciato ufficialmente il ritiro all'età di 36 anni dopo aver giocato le ultime due stagioni con la maglia del. Il passaggio in Australia ai Sydney Wanderers non si è concretizzato e il centrocampista ha appeso le scarpette al chiodo.

In sedici anni di carriera Ballack ha rifornito la sua bacheca di svariati titoli. Il suo ricco palmares recita: 4 Meisterschale (uno col Kaiserslautern, tre col Bayern Monaco), 3 DFB Pokal e 1 Coppa di Lega tedesca sempre col Bayern; 3 coppe d'Inghilterra, 1 coppa di Lega inglese, 1 Community Shield e 1 Premier League vinta col Chelsea. Ballack inoltre è stato "calciatore tedesco dell'anno" per tre volte: nel 2002, 2003 e 2005. Dopo aver chiuso la "seconda vita calcistica" a Leverkusen, per l'ex capitano della Germania si era aperta un'ipotesi d'Oltreoceano. L'affare con i Sydney Wanderers però non si è concretizzato e il panzer tedesco ha detto stop.