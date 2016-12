Allegri: "Ogni giorno c'è un nome nuovo"

foto SportMediaset Correlati Berlusconi: "Fiducia in Galliani" 23:12 - "Sapevo che era un girone equilibrato e lo sarà con Zenit e Milan che si giocheranno la qualificazione fino all ultima giornata". Allegri presenta così la sfida di Champions contro i russi. "Ho visto partite dello Zenit sia prima della crisi che dopo la crisi. Loro sono un' ottima squadra". Su Spalletti, indicato come possibile suo sostituto. "Penso solo alla mia squadra e non ai nomi relativi alla panchina del Milan che cambiano ogni giorno". - "Sapevo che era un girone equilibrato e lo sarà conche si giocheranno la qualificazione fino all ultima giornata".presenta così la sfida dicontro i russi. "Ho visto partite dello Zenit sia prima della crisi che dopo la crisi. Loro sono un' ottima squadra". Su, indicato come possibile suo sostituto. "Penso solo alla mia squadra e non ai nomi relativi alla panchina del Milan che cambiano ogni giorno".

Alla vigilia del match di San Pietroburgo contro lo Zenit, valido per la seconda giornata di Champions League, Allegri allontana dunque le voci intorno alla sua panchina e si concentra sul Milan. "Ha cambiato molti giocatori e dal momento che sono arrivati giocatori nuovi, ultimamente abbiamo cambiato un pò il sistema di gioco - ha proseguito - A Parma abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto". Sugli avversari: "Il calcio russo è in grande evoluzione con molti campioni che vengono a giocare qui. Hulk e Witsel hanno fatto fare un salto di qualità allo Zenit. Spalletti sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Ha sfiorato lo scudetto con la Roma e qui in Russia ha vinto e riesce a dare identità di gioco alle sue squadre".



MONTOLIVO: "USCIREMO DALLA CRISI"

"Nelle ultime partite si è creato intorno al Milan lo stesso scetticismo che c'era in Nazionale prima dell'Europeo. In quel caso ne siamo usciti ascoltando l'allenatore e con la fiducia in noi stessi e dobbiamo fare qui lo stesso. Il Milan non è quello che viene dipinto adesso". Riccardo Montolivo è carico in vista del debutto in Champions con la maglia rossonera. "Sono contento di tornare in Champions due anni dopo gli episodi con il Bayern che mi sono rimasti molto impressi - ha proseguito - Non ero presente alla prima contro l'Anderlecht e sono felice adesso di poter preparare questa gara. Io vengo da un infortunio e non sono al cento per cento, so di non aver dato al Milan finora quello che posso, ma spero di poterlo fare fin da domani. Ci sentiamo responsabilizzati e il palcoscenico della Champions è l'ideale per rifarsi". Su Allegri: "Il nostro allenatore non rischia il posto. Galliani è stavo molto chiaro al riguardo".