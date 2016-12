Scommesse, Conte non concilia al Tnas

E' durata due ora l'udienza davanti al collegio arbitrale, presieduto da Massimo Zaccheo. Le parti (gli avvocati Giulia Bongiorno, Antonio De Rensis e Luigi Chiappero in rappresentanza di Conte, gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la Figc) hanno discusso le varie istanze istruttorie anche nel merito e hanno dato la loro disponibilità a rendere noto il dispositivo del lodo entro il 7 ottobre e il lodo completo delle motivazioni entro il 15 novembre.

Il collegio dovrà ora esprimersi sull'ammissibilità di alcune prove testimoniali richieste dai legali di Conte (l'audizione dell'ex calciatore del Siena, Salvatore Mastronunzio, dell'ex medico sociale del club toscano e dell'ex collaboratore del tecnico Cristian Stellini) e da quelli della Federcalcio (lo stesso Stellini e il pentito Filippo Carobbio): se tali prove saranno ammesse il lodo potrebbe slittare.

''Riteniamo veramente essenziale che venga sentito Mastronunzio. La sua testimonianza può ribaltare il processo. Ho sentito strane cose, ma il nostro obiettivo è il proscioglimento'', questo il parere dell'avvocato Bongiorno, uno dei legali di Antonio Conte.''Crediamo si possa veramente ribaltare questa decisione con questa prova – ha aggiunto l'avvocato -. E dopo un'ampia discussione, gli avvocati della Federcalcio, hanno preso atto della decisività e non si sono opposti. Siccome nella sentenza c'è scritto che Conte mente perché ha avuto un ruolo attivo omettendo di far giocare Mastronunzio, abbiamo insistito su questo. Verificate se c'è il problema medico o no di Mastronunzio. Siamo in attesa di sapere se c'è questa ammissione o no''.

Diverso, invece, il giudizio di Luigi Medugno, legale della Figc. ''L'episodio di Mastronunzio, rispetto all'illecito contestato, è sostanzialmente irrilevante, perché l'episodio viene citato nelle motivazioni della Corte di Giustizia unicamente per esprimere dissenso rispetto all'incolpazione originaria e prefigura il sospetto di un concorso attivo che però non è stato minimanente valorizzato perché Conte è stato sanzionato per omessa denuncia". Sull'audizione dell'ex attaccante del Siena, Carrobbio, del medico sociale del club e dell'ex collaboratore di Conte, Cristian Stellini, invece: ''La prova dell'infortunio va offerta nei modi previsti dalla legislatura vigente, cioè attraverso l'esibizione della scheda sanitaria di cui dispone ogni calciatore. E' perfettamente inutile che venga il medico del Siena a dire quello che ricorda. Le testimonianze sono irrilevanti. Siamo favorevoli alla testimonianza di Stellini, ovviamente con un'integrazione delle domande da formulargli perché riteniamo che la dichiarazione confessoria di Stellini accenni soltanto alla prima parte della vicenda, cioé quella relativa alla partita di andata Siena-AlbinoLeffe''.