Nicklas Bendtner, mistero Juve: non gioca mai

Nella Juve che vince c'è un mistero. Si chiama Nicklas Bendtner. Preso ad agosto e presentato come il "top player" che mancava ai bianconeri, eccetto Iaquinta, ormai ai margini della rosa, il danese è l'unico attaccante a non aver trovato ancora spazio. Vucinic, Giovinco, Matri e Quagliarella hanno avuto le loro occasioni e le hanno sfruttate. Bendtner ha giocato solo 10 minuti contro il Chievo: un po' poco per un "top player". - Nellache vince c'è un mistero. Si chiama. Preso ad agosto e presentato come il "top player" che mancava ai bianconeri, eccetto, ormai ai margini della rosa, il danese è l'unico attaccante a non aver trovato ancora spazio.hanno avuto le loro occasioni e le hanno sfruttate.ha giocato solo 10 minuti contro il Chievo: un po' poco per un "top player".

L'attaccante danese non sembra aver impressionato Conte e i numeri lo dimostrano chiaramente. Nel turnover bianconero hanno trovato spazio un po' tutti. Ma non lui. L'ex "bomber" del Sunderland è rimasto in campo soltanto dieci minuti contro il Chievo, quando è stato chiamato ad alzarsi dalla panchina solo per far prendere gli applausi a Quagliarella, autore di una splendida doppietta.



Finora Vucinic è stato il punto fermo dell'attacco bianconero, attorno a cui hanno girato gli altri. Con diversi minutaggi, Giovinco, Quagliarella e Matri si sono scambiati il ruolo di seconda punta e tutti e tre hanno segnato. Per Bendtner, alla sesta giornata, la porta invece è ancora un miraggio.



Ad agosto era uno dei pezzi più ambiti del mercato e anche il Milan si era messo incredibilmente sulle sue tracce. La Juventus alla fine è riuscita a prenderlo in prestito dall'Arsenal con diritto di riscatto, presentanto l'operazione come il "colpo" della stagione. Un "colpo" che finora in pochi hanno capito, tifosi compresi. A parte i dieci minuti spot col Chievo, in campo Bendtner in effetti non si è ancora visto. Guai fisici sembra non averne e la sua esclusione appare prettamente tecnica. Appena arrivato a Torino, l'attaccante danese ha scelto una maglia "pesante", la numero 17 già indossata in bianconero da un certo Trezeguet. Di sicuro, finora, non gli ha portato fortuna.