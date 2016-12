Lucescu: "La Juve è la più forte d'Europa"

onora la Juve di un titolo che in questo momento in pochi azzardano. "Se non è la prima in Europa in questo momento è una delle prime per quello che dà alle nazionali, per il gioco e per i risultati. Io la considero la prima", ha detto l'allenatore dello Shakhtar. Che esalta anche Pirlo: "Per tutto quello che ha fatto, merita il Pallone d'Oro, ma non è solo lui la Juventus. E' una squadra ben organizzata, hanno lavorato molto bene".

Di certo, per batterla lo Shakhtar non dovrà giocare come fatto dalla Roma sabato scorso: "Ho fatto vedere ai miei giocatori la partita e ho detto: così non si deve giocare contro la Juventus. Gli hanno lasciato troppi spazi, gli hanno fatto fare quello che voleva". Come Carrera e Chiellini che lo avevano anticipato nel pomeriggio, anche Lucescu ha detto che la sfida non sarà decisiva. "Non è decisiva, ma con il punto preso a Londra la Juventus è la squadra che ha le maggiori chance di vincere il girone. Noi proveremo a dire la nostra in un gruppo equilibrato. In casa giochiamo molto bene, speriamo anche fuori e poi vedremo".

DUCHER E DEVIC AVVERTONO LA JUVE

Martedì lo Juventus Stadium assaporerà per la prima volta il sapore d'Europa e per il battesimo di Champions i bianconeri affronteranno loShakhtar Donetsk. Ducher, terzino di spinta degli ucrainia, prevede una dura battaglia: "Siamo pronti a lottare per ottenere un risultato positivo. La Juve è imbattuta da molto tempo, ma noi non saremo timorosi". Dello stesso avviso il compagno Devic: "Con i bianconeri e col Chelsea le partite più importanti".

L'attaccante dello Shakhtar,, è sicuro che la sua squadra riuscirà a fare bene contro la Juventus: "Dobbiamo strappare almeno il, ogni punto sarà decisivo". Gli ucraini vengono da, ma il centravanti sa che dovranno dare il meglio contro la squadra di Conte e il Chelsea di Di Mattero per sperare nel passaggio del turno: "Sono le due partite più importanti".Gli uomini dihanno sconfitto venerdì la Dnipro per 2-1, ma(esterno difensivo) sa che che martedì sarà tutta un'altra stroia: "La Dnipro è una buona squadra, ma. Non sarà facile giocare fuori casa contro i campioni d'Italia. Tutti gli avversari sono pericolosi, molti ritengono il Nordsjaelland una squadra debole, e invece ha offerto una buona prestazione a Donetsk - continua Kucher -. Il punto di forza della Juventus è. E' imbattuta in campionato da molto tempo ma noi siamo pronti a lottare per ottenere".