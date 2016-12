Carrera: "Dobbiamo giocare da Juventus"

foto SportMediaset 10:18 - Carrera non si fida dello Shakhtar: "E' forse la gara più importante del girone. E' una squadra molto tecnica, allenata da un tecnico che conosce bene il calcio italiano - ha detto alla vigilia della sfida di Champions - Sono bravi tecnicamente. Non perdono da 25 partite, ci aspetta una gara difficile e dovremo anche soffrire. Dobbiamo giocare da Juve aggredendo l'avversario". Il pensiero va a Conte. "Non è in panchina ma è sempre presente". non si fida dello: "E' forse la gara più importante del girone. E' una squadra molto tecnica, allenata da un tecnico che conosce bene il calcio italiano - ha detto alla vigilia della sfida di- Sono bravi tecnicamente. Non perdono da 25 partite, ci aspetta una gara difficile e dovremo anche soffrire. Dobbiamo giocare daaggredendo l'avversario". Il pensiero va a. "Non è in panchina ma è sempre presente".

"Pensare a qualcosa di importante già ora? Prima pensiamo a battere lo Shakthar - ha proseguito Carrera - Sappiamo cosa si deve fare e siamo consci del fatto di dovere migliorare. Prima di parlare di obiettivi però si deve vincere questa sfida". Carrera non si sbilancia sulla formazione e sugli attaccanti da schierare. "Abbiamo ancora due allenamenti e valuteremo la coppia d'attacco più idonea per affrontare lo Shakhtar. Pepe? Lavora ancora a parte e penso che dopo la sosta sarà di nuovo disponibile". Tornando al match stravinto contro la Roma, il tecnico della Juve spiega che la formazione non era stata fatta in funzione della Champions: "Abbiamo giocato con i giocatori che ci davano più garanzie". Ancora su Conte: martedì è in programma anche l'udienza al Tnas: "E' fiducioso, ma è concentratissimo sulla partita e pensa solo a questo. Nient'altro".



In conferenza stampa con Carrera c'era anche Giorgio Chiellini: "La prima in Champions nel nuovo stadio sarà una grande emozione per tutti noi. Abbiamo già riassaporato a Londra un qualcosa che personalmente mi mancava. Affronteremo una squadra molto forte e molto sottovalutata dall'esterno, non certo da noi. Io sono straconvinto che in una partita come quella di domani non si potrà sbagliare l'approccio e ci faremo trovare preparati. I tifosi sognano di vincere la Champions? Io credo sia bello che i tifosi sognino. Il tempo ci dirà dove potremo arrivare".