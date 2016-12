Super Cavani è già nell'élite dei bomber europei

- "Ieri, oggi e domani segna sempre il". La frase tormentone di Raffaele Auriemma è destinata a restare attuale per anni e anni. Il Matador non conosce pause e anche in questa stagione, nonostante le fatiche olimpiche, ha cominciato segnando a raffica. Sei gol in sei partite, media perfetta di un gol ogni volta che scende in campo. Come i grandi d'Europa, come, comeè nell'elite dei bomber.

Un gol a partita è il sogno di ogni attaccante sin da quando si affaccia nei primi spogliatoi da ragazzino. Più di uno sarebbe il top e anche poco realistico, ma vantare di segnare ogni volta che si scende in campo è probabilmente la medaglia all'onore più ambita. La punta che ci riesce è considerata un cecchino, di fatto lo è. Basta spulciare una manciata di statistiche per capire che solo i grandi campioni riescono a mantenere un certo rendimento. L'attaccante del Napoli,, è uno dei più grandi attaccanti d'Italia, d'Europa e del mondo.

Il rigore trasformato a Genova contro la Sampdoria è il sesto sigillo stagionale in campionato. Sei gol in altrettante partite, con due rigori segnati e un errore dal dischetto a mantenergli perfetta la media. L'uruguayano, ormai idolo di Napoli e non solo, è però in buona compagnia. Messi e Cristiano Ronaldo hanno gli stessi identici numeri, sei gol la Pulce con un rigore, sei il portoghese con tre penalties. Non propriamente due qualunque a cui si aggiunge Zlatan Ibrahimovic con le sue sette bellezze in altrettante gare di campionato. Tra gli outsiders, quei nomi buoni ma che non si pensava così ottimali, ci sono Demba Ba del Newcastle, capocannoniere di Premier con 6 gol, e Mandzukic del Bayern Monaco, anche lui fermo a quota sei.

Bomber, grandissimi bomber dai grandissimi nomi. Tutti però devono accontentarsi dei gradini più bassi del podio. Davanti a tutti infatti, almeno per il momento, ci sono Radamel Falcao e Henrikh Mkhitaryan, rispettivamente Atletico Madrid e Shakthar Donestk. Il colombiano, gioie europee escluse, ha infilato le porte della Liga già in sette occasioni, ma con l'aiuto di quattro rigori. L'attaccante armeno invece, doppio avversario di Buffon nel giro di una settimana tra Juventus e Italia, escludendo la doppietta all'esordio in Champions, ha segnato 13 reti in 10 partite di campionato ucraino. Non un torneo di grande livello, ma la capacità di far gol di sicuro non gli manca.