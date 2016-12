Lo scudetto si gioca "a tre"

ne ha fatto un credo calcistico.prima epoi hanno fatto di necessità virtù. La difesa a tre è tornata di moda nei top club di Serie A e, vedendo i risultati degli ultimi tempi, è destinata a spopolare sempre di più. Le battistrada del campionato giocano a tre dietro, l'è in rimonta. La sensazione è che per losia proprio una lotta a tre ma attenzione: in Europa con quel modulo non si vince.

C'è chi la ama e chi la odia. La difesa a tre è da sempre oggetto di dibattito tra gli amanti dei numeri e della tattica e chi preferisce non scostarsi mai dai canonici 4-4-2 e 4-3-3. Sta di fatto però che a una decina d'anni di distanza dal 3-4-3 di Zaccheroni che tanto fece bene a Udine prima e col Milan poi, il presente più accattivante parli di un 3-5-2 come modulo vincente nel campionato tricolore. Ile Mazzarri lo pensano da un po'. Con quel modulo hanno raggiunto la Champions League, battuto Manchester City e Bayern Monaco, vinto una Coppa Italia e sfiorato lo scudetto. Conte ha riversato nello stesso modulo tutta la capacità della suadi aggredire gli avversari e di mantenere un'imbattibilità storica. Perfino gli ultimi arrivati, in ordine cronologico,hanno modificato le proprie idee tattiche in funzione della nuova difesa. Una moda che spopola ma che, visti i risultati, potrebbe diventare presto consuetudine.

Controbattere i numeri in questo momento è difficile. Juventus e Napoli stanno volando, la Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia e l'Inter, da quando ha cambiato, è tornata nelle zone alte della classifica. Qualcuno che storce il naso però c'è. Il primo è Massimiliano Allegri che ha escluso un passaggio a tre del suo Milan per problemi di prolificità: "Giocando a tre si segna meno perché alla fine si difende a cinque". Sacrosanta verità se gli esterni non sono giocatori dotati di polmoni fuori dal comune. Il Napoli ha Maggio e Zuniga che macinano chilometri tanto quanto Asamoah e Lichtsteiner o Nagatomo. Per giocare in quel modo occorre un certo sacrificio e giocatori con fame, tantissima fame. Non è per tutti, insomma.

Fatto sta che a oggi per lottare per lo scudetto la difesa a tre, o a cinque secondo i gusti, sembra un must. Juventus, Napoli e Inter se lo contenderanno in una corsa, guarda caso, a tre. Col giusto sacrificio si difende in cinque ma si attacca in massa concedendo pochissimi spazi e diventando mortiferi nelle ripartenze come insegnano Napoli e l'ultima Inter. Merito forse di Pep Guardiola e del suo Barcellona ultimo stampo passato al 3-4-3. Ma attenzione. In Europa serve qualcosa di più. Numeri alla mano infatti nessuno ha mai vinto giocando con la difesa a tre. Nemmeno il Barcellona più forte di sempre.