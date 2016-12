Milito-Cassano: l'Inter espugna San Siro

- Al terzo tentativo in campionato la vittoria a San Siro è arrivata anche per l'. I nerazzurri hanno avuto la meglio di un'ottima Fiorentina vincendo 2-1 il posticipo della sesta giornata di Serie A. A sbloccare il match ci ha pensatocon l'argentino che poco dopo ha colpito una traversa.raddoppia al 34' matiene aperta la partita fino all'ultimo minuto. Nei viola espulso Rodriguez.

LA PARTITA

Applausi prima, durante e dopo per l'di Stramaccioni. Nessun fischio, nemmeno abbozzato. Questa è una notizia per la squadra nerazzurra che al sesto tentativo tra campionato ed Europa League, ha saputo dare una gioia ai propri tifosi giunti alla Scala del calcio. Una bella vittoria resa ancora più importante dall'ottimo avversario. Gli applausi abbondanti del Meazza infatti vanno spartiti con ladi Montella che ha saputo deliziare i presenti con un bel calcio palla a terra, combattendo fino all'ultimo anche dopo l'espulsione di Rodriguez per somma di ammonizioni.

Certo può sorridere più Stramaccioni di Montella per il risultato finale, ma i due tecnici hanno messo in campo due squadre da spettacolo. Niente di che, a dire il vero, per gli amanti della tattica oltre ogni limite, una delizia per tutti gli altri con due squadre lunghe in campo sin dai primi minuti. Un caro vecchio taccuino dei tempi passati non sarebbe bastato per raccontare nei dettagli un match ricco di capovolgimenti di fronte e occasioni da gol. Milito e Cassano da una parte, Ljajic, Jovetic e Romulo dall'altra hanno fatto venire un bel mal di testa ai due portieri. Coutinho, schierato alla Sneijder, per un'ora abbondante ha saputo cercare e trovare la coppia d'attaccanti più ispirata di Milano, la tecnica viola invece ha omaggiato il calcio con trame aerose che però hanno evidenziato ancora una volta la mancanza di un attaccante in grado di finalizzare l'enorme mole di gioco.

Poco male per l'Inter che invece si gode l'affiatamento di Cassano e Milito. I due si cercano e si trovano ma, cosa più importante anche contro la Fiorentina, trovano la via del gol. Inizia Milito dal dischetto, continua Cassano al 34' infilando Viviano nello stesso modo in cui l'argentino, dopo aver 'ucciso' una traversa, si era fatto ipnotizzare dal portierone viola. Di occasioni per sbagliare ne sono arrivate almeno altre cinque, soprattutto al Principe, ma visto il risultato importa a pochi. La rete di Romulo prima dell'intervallo ha avuto il pregio di tenere viva fino all'ultimo una partita divertente e sprizzante. Una gara che riconcilia col calcio, non troppo con la tattica. In fin dei conti al pubblico va bene così. Pagante o non pagante. Gli applausi convinti sono lì a dimostrarlo.

