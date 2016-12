Show bianconero con la Roma: 4-1

LA PARTITA

LA CRONACA DEL MATCH

Dopo le parole e le polemiche, c'è il campo. E il campo ha dato un verdetto chiaro: laè la squadra da battere. Contro lai bianconeri non fanno sconti e in 19'raccoglie per ben tre volte la palla nella sua rete (all'11'segna su punizione, al 16'su rigore e al 19' è il turno di).in mezzo al campo hanno molto spazio e pennellano palloni,mostra il meglio del repertorio,spingono sulle fasce,puntano la porta e il gioco è fatto. E la? Sta a guardare, senza nemmeno lottare.L'undici dinon sembra una squadra del boemo (se non fosse per i gol presi). Zero ritmo, zero corsa, zero pressione, zero laterali in avanti (non supera la metà campo per quasi 45'). I bianconeri attaccano lo spazio e grazie agli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni sono sempre pericolosi. Nel primo tempo solo due traverse salvano l'onore della, che rientra negli spogliatoi a testa bassa. Primo tempo, lezione di calcio bianconera. Il secondo tempo è accademia.Larientra con qualche idea in più, ma il risultato non cambia. La squadra diè senza forze, spaccata in due. Lafa densità nella propria metà campo, attenta sulle linee di passaggio, e poi riparte in contropiede.hanno altre occasioni per arrotondare il risultato, ma giocano di fioretto e non infieriscono. I bianconeri si mettono a cinque dietro per non sprecare preziose energie in vista dellaZeman mastica amaro e butta nella mischia, unico a voler dimostrare qualcosa insieme al giovane. Al 24' del secondo tempo la Roma accorcia, grazie a un rigore di. I bianconeri abbassano i giri e la squadra del boemo guadagna campo, mettendo qualche brivido a. Poi il nulla fino al novantesimo, quando anchemette la sua firma sul match: 4-1. Zeman rifletta.