Ligue 1: il Psg non si ferma più

Ibra? No, in casa Psg per una volta il trascinatore ha un nome diverso. E' Kevin Gameiro, schierato un po' a sorpresa da Ancelotti nel tridente con Ibra e Pastore. E il 25enne francese, arrivato nel 2011 dal Lorient, ripaga la fiducia del proprio allenatore con una doppietta al Sochaux che regala ai parigini tre punti fondamentali nella rincorsa al Marsiglia capolista, distante tre punti (con una partita in meno). Non sorprende la facilità con cui gli ancelottiani si 'sbarazzano' degli avversari: a sorprendere semmai è che la vittoria agevole, la quarta consecutiva, sia arrivata senza Menez, Lavezzi, Thiago Motta e Diego Lugano. La rosa a disposizione del tecnico di Reggiolo è ampia e di qualità: le rivali, soprattutto in Champions, sono avvisate.



