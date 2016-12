Stramaccioni: "Serve l'Inter migliore"

- Sbancare San Siro è un'impresa ardua per l'di. Soprattutto se, come dice il tecnico, ti ritrovi di fronte "la squadra più in forma del campionato. La classifica esprime fedelmente quello che si è visto nelle prime 5 giornate: la Fiorentina sta bene e gioca un ottimo calcio". Strama dovrà fare a meno di: "Dispiace, ma non dipendiamo da un solo giocatore. Conto molto sul gruppo. Per vincere serve l'Inter migliore".

Dopo la vittoria di Verona, è necessario dare continuità alle prestazioni. Senza farsi divorare dalla pressione: "Il segreto è affrontare un impegno per volta e quello di domani è l'unico che deve essere nella nostra testa". Il tecnico si sofferma anccora sulla Viola: "Con un pizzico di fortuna in più sarebbe stata in posizioni ancora migliori - continua - quindi serve la migliore Inter. La Fiorentina, per le caratteristiche dei giocatori che ha scelto, esprime grandi qualità e doti di palleggio. Affrontiamo una squadra in salute, motivata, la più in forma dlela serie A. Vincenzo Montella è un amico fuori dal campo, un collega, di lui posso solo parlare bene e non avevo dubbi sulle sue qualità".

Poi l'attenzione si sposta sui singoli. La sorpresa più bella di questo avvio di stagione è Antonio Cassano: "E' un giocatore voluto dall'Inter. Personalmente sono stato l'artefice di questa operazione e sono contento che stia confermando sul campo le potenzialità per cui è stato preso. Però a me i giudizi piace darli alla fine". Sneijder, invece, si fermerà ai box per un mese: Credo tanto nel gruppo e sono questi i momenti in cui un allenatore mostra fiducia nei suoi calciatori, non possiamo prescindere da un singolo calciatore. Mi dispiace per il suo infortunio, perché ha subito un'entrata cattiva. Abbiamo comunque gli elementi per tenere sempre il campo da Inter".