"A Milano come contro la Juve"

- Dopo l 'ottima gara contro la Juve , laè attesa da un altro esame, a San Siro con l'. Montella predica attenzione: "Non dobbiamo sentirci né superiori né arroganti, anche perché quella nerazzurra è una squadra esperta e molto più pratica di noi, e poi ha un punto in più in classifica, quindi non è un avversario in crisi. Ai miei chiedo di giocare con la stessa personalità e la stessa intensità come contro la Juve'' .

"Andiamo a Milano per fare la nostra partita. Contro la Juve abbiamo giocato una buona gara che però non abbiamo vinto, quindi dobbiamo analizzare perchè non è arrivato il successo", prosegue Montella.

L''Aeroplanino' troverà sulla panchina opposta un altro allenatore giovane, Andrea Stramaccioni: "Abbiamo lavorato gomito a gomito, nelle giovanili della Roma per alcuni anni. C'è chi dice che noi giovani avremmo scavalcato certe gerarchie? Io non voglio essere uno spot per il mio collega - sorride il tecnico - però nel calcio nessuno ti regala niente e nel suo caso, se gli hanno affidato una panchina così importante, significa che è considerato all'altezza. E' vero che siamo amici ma questa è una sfida che va oltre. Mi auguro che la mia squadra - aggiunge Montella - non la sottovaluti e da questo punto di vista sono contento di affrontare un grande avversario, così non perderemo concentrazione nonostante il momento di euforia''.

Tanta prudenza ma anche una dichiarazione importante da parte dell'ex tecnico giallorosso sui traguardi che la propria squadra può raggiungere: "Non firmo per l'Europa League. Non sai mai l'andamento di una stagione. Il nostro obiettivo resta divertire i nostri tifosi e creare un'identità di gioco".