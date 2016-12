Juve: Conte rivoluziona la squadra

foto SportMediaset Correlati Elkann: "Abbassiamo i toni"

Zeman: "Alla Juve manca lo stile" Antonio Conte a fare un importante turnover. Il tecnico bianconero ha lasciato invariata la difesa preferendo Bonucci - acciaccato - a Marrone, ma ha fatto spazio sugli esterni a Caceres e De Ceglie, che hanno vinto la concorrenza di Lichtsteiner, Isla e Asamoah. In attacco l'ha spuntata Matri, che farà coppia con Vucinic. Nella Roma, Destro in panchina: gioca Lamela. Taddei per Piris dietro. Il ravvicinato impegno di Champions ha convintoa fare un importante turnover. Il tecnico bianconero ha lasciato invariata la difesa preferendo- acciaccato - a, ma ha fatto spazio sugli esterni ache hanno vinto la concorrenza di Lichtsteiner, Isla e Asamoah. In attacco l'ha spuntata, che farà coppia con Vucinic. Nella, Destro in panchina: gioca Lamela. Taddei per Piris dietro.

JUVE-ROMA: FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Caceres, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Matri, Vucinic

Roma (4-3-3): Stekelenburg; Taddei, Burdisso, Castan, Balzaretti; De Rossi, Tachtsidis, Florenzi; Lamela, Osvaldo, Totti



STEKELENBURG: "L'ERRORE? NON CI PENSO PIU'"

Stekelenburg è sereno e pronto per la Juve: la papera contro la Samp è alle spalle. "Ho sbagliato ma non ci penso più - ha detto il portiere della Roma ai microfoni di Sportmediaset - Tutti possono commettere un errore. Con Zeman non mi sento sotto pressione".



La Roma è a Torino e si è trasferita all'albergo dove i giocatori hanno mangiato. La squadra ora si riposerà prima di partire in direzione dello Stadium. Sulla pagina facebook della società è stata postata questa foto

JOHN ELKANN: "METTIAMO VIA LE POLEMICHE"

"La Roma è un nostro avversario storico, è una partita sempre emozionante, ma per una sera le polemiche mettiamole da parte". In un anno, in più, come ha sottolineato il presidente della Fiat, che ha riportato la Juve in Champions. "E' cominciata bene - ha commentato - poter essere presenti a vedere la Juve in Champions e' un grande orgoglio".