Schianto contro un tir, grave Boris Vukcevic

Vukcevic, ha spiegato l'Hoffenheim in una nota, è rimasto gravemente ferito "dopo che la sua auto è stata coinvolta in uno scontro frontale con un camion nel primo pomeriggio di venerdì. "Il 22enne - rende ancora noto il club - ha riportato gravi ferite alla testa al momento dell'impatto e ha dovuto essere trasportato con l'elicottero ad Heidelberg". Vukcevic "è stato immediatemente operato e si trova attualmente in coma farmacologico. Le sue condizioni sono critiche e le prospettive al momento non sono prevedibili".

Ancora ignote le cause dell'incidente. L'autista del camion coinvolto nello scontro ha riportato ferite lievi. "La notizia ci ha scosso", ha spiegato il direttore generale dell'Hoffenheim, Andreas Mueller. "Squadra ed allenatore - ha aggiunto - sono in stato di shock. I nostri pensieri vanno a Boris e alla sua famiglia". Vukcevic ha siglato sei gol in 78 partite di Bundesliga con la maglia dell'Hoffenheim. Stando alla stampa tedesca, il giocatore, nazionale under 21, viaggiava a 76 km/h, di poco sopra il limite fissato a 70.