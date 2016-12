Filippi: "Andrò a stringere la mano a Zeman"

- Piccolo segnale distensivo dal frontein vista del match contro la. In sala stampa al posto disi è presentato il preparatore dei portieri, che ha espresso parole di stima per il tecnico avversario: "E' buon costume stringere la mano a una persona più anziana, ma soprattutto a un collega come, allenatore intraprendente e di valore". I tifosi fischieranno il boemo? "Si comportino come credono", ha detto

"E' stata una decisione presa del mister: io e Carrera siamo le due voci dello staff tecnico e ci alterniamo anche nel parlare". Così Filippi ha risposto a chi gli ha chiesto delucidazioni sulla sua presenza in sala stampa, cercando di smorzare la polemica a distanza proprio con Zeman, che aveva definito una "questione di stile" la scelta della Juve di non far parlare Carrera.



La partita promette scintille e Filippi lo sa bene. Non è il caso di gettare altra benzina sul fuoco in attesa del big match di sabato. "Zeman si aspettava in conferenza stampa una persona direttamente interessata? In realtà io e Massimo siamo direttamente interessati. Al di la' delle osservazioni che si fanno, di base noi dell'area tecnica dobbiamo parlare di calcio. Tutte le polemiche sono incentrate solo per aumentare le tensioni", ha spiegato il preparatore dei portieri bianconero.



Poi altri elogi per il tecnico boemo e per il capitano giallorosso: "Zeman è un allenatore che si è fatto conoscere per l'intraprendenza tattica e sicuramente un allenatore di valore. Totti? E' un grandissimo giocatore. Ogni volta che lo vedo gli dico sempre che mi stupisce per come gioca ancora, è un ottimo giocatore e lo sta dimostrando".

Ma la Roma non è solo Totti, e la Juve metterà in campo i migliori undici per proseguire la corsa di vetta in campionato. "Io sono di Roma ed ho vissuto tante cose vicino a Roma e Lazio, ma vivo serenamente questa vigilia, ho incontrato tante volte la Roma da avversario, sarà l'ennesima - ha spiegato Filippi -. La Roma è una squadra forte con giocatori importanti e che lotterà con noi per lo scudetto, come ha detto il loro mister".



Quanto alla formazione, il preparatore dei portieri della Juve svela una sola certezza: "Pirlo domani con la Roma gioca, è una indicazione che ho chiara, e sicuramente sara' protagonista. Il nostro staff tecnico è molto preparato e la modulazione dei carichi di lavoro è dettata da incontri quotidiani e abbiamo una valutazione complessiva, Andrea è e sarà disponibile e non vedo nessun tipo di problema".