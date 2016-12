"Da tifoso fischierei Zeman"

Gli deve molto ma non gli farà sconti. Perché, pare ovvio, l'obiettivo resta sempre vincere. E allora non c'è tempo per guardarsi indietro: "A Roma ho bellissimi ricordi - dice - e il rimpianto, grande, di non aver vinto lo scudetto. Sono andato via perché erano successe parecchie cose che non mi avevano fatto stare bene. Osvaldo dice che saranno decisivi gli attacchi? Io credo invece che le partite si vincano a centrocampo. Pirlo in debito d'ossigeno? A me sembra quello di sempre e in allenamento è sempre il primo. Totti? E' un avversario e un amico, sicuramente l'uomo più pericoloso della Roma".

JUVE, TRA I CONVOCATI ANCHE PADOIN

Sono 24 i giocatori convocati per la sfida contro la Roma. Nella lista diramata da Antonio Conte al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto a Vinovo, rispetto alle ultime uscite, rientra Simone Padoin, che ha smaltito l'infortunio muscolare alla coscia sinistra e torna a disposizione. Questo l'elenco completo: 1 Buffon; 2 Lucio; 3 Chiellini; 4 Caceres; 6 Pogba; 8 Marchisio; 9 Vucinic; 11 De Ceglie; 12 Giovinco; 15 Barzagli; 17 Bendtner; 19 Bonucci; 20 Padoin; 21 Pirlo; 22 Asamoah; 23 Vidal; 24 Giaccherini; 26 Lichtsteiner; 27 Quagliarella; 30 Storari; 32 Matri; 33 Isla; 34 Rubinho; 39 Marrone.

COBOLLI GIGLI: "ZEMAN, CHE VADA AL BAR SPORT A FUMARE"

Giovanni Cobolli Gigli scalda ulterioremente la vigilia di Juventus-Roma. Ai microfoni della rubrica quotidiana "Radio Gol" su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex presidente della Juventus entra a piedi uniti su Zeman: "Non lo fischierei allo stadio come ha detto Vucinic, ma sono dell'idea che le persone quando arrivano a una certa età diventano vecchie. E i vecchi devono uscire dalla scena, ritirarsi, chiacchierando con gli amici del bar dello sport, fumandosi una sigaretta o un sigaro come faccio io. Evitando di fare un mestiere che non è per vecchi". Cobolli Gigli, incalzato da Valter De Maggio, critica anche la scelta della dirigenza romanista di affidare la panchina al boemo: "I giallorossi hanno perso una grande occasione non prendendo Montella come allenatore, un giovane con le idee molto chiare che conosceva l'ambiente e che sta dimostrando di ottenere grandi risultati parlando poco e lavorando molto".

ZEMAN, ATTACCO A CARRERA

La Roma di Zeman sarà ospite della Juventus. Quella con i bianconeri è più che mai la partita del tecnico boemo: "Per me vale tre punti come ogni altra partita - spiega Zeman -. I danni alla Juventus non li ho fatti io, se la dovrebbero prendere con altri". Il tecnico giallorosso poi non si risparmia una frecciata a Carrera che non parlerà in conferenza: "E' tutta questione di stile". E su Del Piero: "Mancherà più a loro che a me".

CONVOCATI ROMA: FUORI PJANIC E BRADLEY

Il tecnico della Roma, Zdenek Zeman, ha convocato 20 giocatori in vista della sfida di domani sera in casa della Juventus. Non partono per Torino i centrocampisti Pjanic e Bradley. Questa la lista completa in ordine alfabetico: Balzaretti, Burdisso, Castan, De Rossi, Destro, Goicoechea, Florenzi, Lamela, Lopez, Marquinho, Marquinhos, Osvaldo, Perrotta, Piris, Romagnoli, Stekelenburg, Svedkauskas, Tachtsidis, Taddei, Totti.

ARBITRA RIZZOLI

Nicola Rizzoli di Bologna è l'arbitro designato a dirigere Juventus-Roma, anticipo della 6/a giornata di andata del campionato di calcio in programma domani alle 20.45.



UN GRANDE FRATELLO PER ZEMAN

Mentre i tifosi della Juve gli preparano un'accoglienza, per così dire, "affettuosa", lo Stadium prepara misure eccezionali per Zdenek Zeman. Per evitare problemi al boemo verrà aumentato il numero degli steward, che lieviterà fino a 650 unità. La sicurezza sarà garantita anche da un numero pazzesco di telecamere, ben 86, che monitoreranno la situazione per tutto l'arco dell'incontro



FORMAZIONE JUVE: QUATTRO PER UNA MAGLIA

Antonio Conte e Massimo Carrera devono risolvere il rebus attaccanti. Vucinic è inamovibile e sarà senza dubbio della partita. Per l'altra maglia sono quattro i giocatori in corsa con Quagliarella in vantaggio su Bendtner, Giovinco e Matri. In difesa ballottaggio tra Bonucci e Marrone, mentre in mezzo al campo Isla dovrebbe giocare al posto di Lichtsteiner. Questi, a oggi, i probabili undici:

(3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Quagliarella, Vucinic

A disp.: Storari, Rubinho, Lucio, Marrone, Caceres, Lichtsteiner, De Ceglie, Pogba, Giaccherini, Bendtner, Giovinco, Matri. All.: Carrera



FORMAZIONE ROMA: DESTRO RESTA A GUARDARE

Le ultime, non esaltanti, prove sembrano aver convinto Zeman a dare un turno di riposo in attacco a Mattia Destro. Al suo posto giocherà il rientrante Osvaldo con Totti e Lamela ai suoi lati. In difesa tornerà Piris anche se non è da escludere l'impiego di Taddei. In mezzo al campo De Rossi partirà dall'inizio con Florenzi e Tachtsidis. Questa la probabile formazione:

(4-3-3): Stekelenburg; Taddei, Burdisso, Castan, Balzaretti; Tachtsidis, Florenzi, De Rossi; Lamela, Osvaldo, Totti

A disp.: Goicoechea, Svedkauskas, Romagnoli, Piris, Marquinhos, Marquinho, Tallo, Lopez, Destro. All.: Zeman