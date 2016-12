Balotelli: "Torno con Raffaella"

foto SportMediaset 00:01 - Dopo mesi di scontri, polemiche e liti, ecco la sorpresa. "Ho deciso di riprovarci con Raffaella (Fico, ndr)", firmato Mario Balotelli. "Mi dispiace per tutto quello che c'è stato in questi ultimi mesi e soprattutto per quello che è stato detto e scritto - ha detto l'attaccante del City in un comunicato -. Chiedo ancora una volta a tutti di rispettare la nostra vita privata che in futuro tale deve restare per impegno mio e anche di Raffaella". - Dopo mesi di scontri, polemiche e liti, ecco la sorpresa. "Ho deciso di riprovarci con Raffaella (Fico, ndr)", firmato. "Mi dispiace per tutto quello che c'è stato in questi ultimi mesi e soprattutto per quello che è stato detto e scritto - ha detto l'attaccante delin un comunicato -. Chiedo ancora una volta a tutti di rispettare la nostra vita privata che in futuro tale deve restare per impegno mio e anche di Raffaella".

SuperMario aveva chiesto alla Fico il test del Dna che, precisa Balotelli, nulla c'entra con questa marcia indietro: "Il test del Dna non c'è stato e non c'entra nulla con la mia decisione. Comunque in quella situazione il test lo avrei chiesto a chiunque, non dipende da Raffaella".



Intanto, la showgirl è stata 'beccata' dal settimanale 'Oggi' a Milano, in un negozio di articoli per l'infanzia, mentre chiede ragguagli a una commessa su un passeggino per gemelli. E se fossero due gemelli?