Mancini: "Nessun ritorno all'Inter"

foto SportMediaset 15:28 - "All'Inter sono stato benissimo, ma ci vogliono allenatori più giovani. In Italia serve un pò più di pazienza, quando si cambiano tanti giocatori, non si può pensare che se si sbagliano due partite si debba già cambiare". Così Roberto Mancini esclude un suo ritorno in nerazzurro e, ai microfoni di Radio2, riprende nuovamente Mario Balotelli: "Deve capire che ha un grande talento e non può sprecarlo così. Pensi a fare il giocatore". - ", ma ci vogliono allenatori più giovani. In Italia serve un pò più di pazienza, quando si cambiano tanti giocatori, non si può pensare che se si sbagliano due partite si debba già cambiare". Cosìe, ai microfoni di Radio2, riprende nuovamente: "Deve capire che ha un grande talento e non può sprecarlo così.".

"E' fortunato ad avere un talento del genere, e quindi deve capire che le donne, le sigarette e la bella vita devono essere messe da parte", l'ennesimo consiglio del manager dei Citizens a SuperMario. L'allenatore italiano ritorna poi sulla polemica avuta in Coppa di Lega con il tecnico dell'Aston Villa, Paul Lambert: "Sono cose che capitano, non mi piacciono questi comportamenti perchè in campo protestano tutti ed è già successo un paio di volte e questo non mi piace".



Il City di Roberto Mancini è uscito sconfitto dalla partita contro la squadra di Birmingham ed eliminato dalla Coppa di Lega. A parte questo scivolone, il tecnico è contento dell'inizio di stagione: "Stiamo facendo benissimo,in due anni abbiamo vinto tutto, non siamo ancora al top della condizione, abbiamo dei problemini ma sicuramente li metteremo a posto".