Italia, a giugno test col Brasile

Anche in quel caso si giocava la Confederations Cup, in Sudafrica, e per gli azzurri fu un autentico disastro: 0-3 con la doppietta di Luis Fabiano e l'autogol di Dossena. Tutto nel primo tempo. Quella gara fu lo sgradevole antipasto di quello che sarebbe successo alla nazionale di Lippi un anno dopo al Mondiale (eliminazione alla fase a gironi). Anche stavolta la Confederations Cup sarà un banco di prova in vista della Coppa del Mondo che nel 2014 si terrà nella nazione pentacampeao. Prandelli vorrà reggere l'urto della potenza brasiliana e, soprattutto, cerceherà una vittoria che, contro i verdeoro, manca dal Mundial '82 (3-2 al Sarrià).

Alla Confederations partecipano otto nazionali. Nel gruppo A saranno inserite al 99% Brasile e Italia (vice-campione d'Europa), nel gruppo B Spagna (campione d'Europa e del Mondo) e Uruguay (vincitore della Coppa America). Poi si passerà al sorteggio della altre quattro nazionali: il Giappone di Zaccheroni, il Messico, Tahiti e i vincenti della Coppa d'Africa (finale a febbraio). La sfida fra Italia e Brasile dovrebbe disputarsi alla seconda o alla terza giornata della fase a gironi: il 19 giugno a Fortaleza o il 22 a Salvador.