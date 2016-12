"Grande Roma, a Torino per vincere"

farà il suo rientro proprio nel big-match contro la. E il romanista ha le idee chiare. "Come finisce Juve-Roma? Non so il risultato, ma io sono fiducioso, andiamo a Torino per cercare di vincere e portarci a casa i tre punti. Abbiamo una grande squadra. Sono due grandi squadre e che giocano bene. Il pubblico di Roma ci tiene tanto a vincere con la Juve e alla fine la vivi come un tifoso", ha detto l'attaccante.

Osvaldo a Torino ha già fatto un gran gol: "Sì in rovesciata quando stavo a Firenze. Quel gol ci ha permesso di andare in Champions". Chi ruberebbe alla Juve? "Direi Quagliarella, è fortissimo. Vucinic? Fortissimo anche lui, ma è già stato qui a Roma quindi ne ho detto un altro. La Juve mi ha cercato in estate? Non lo so. L'ho letto dai giornali".



TOTTI: "JUVE-ROMA DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE PARTITE"

"Juve-Roma? E' normale che sia una partita differente da tutte le altre. Anche per noi è una partita importantissima, la mettiamo tra le prime due, dopo il derby c'è la Juve". Nel giorno del suo 36esimo compleanno Francesco Totti parla della sfida di sabato contro i bianconeri, la prima senza Del Piero. "Sarà una partita particolarissima - ha proseguito a Roma Channel - Avrei voluto continuare ad affrontare Alex sul campo e magari smettere tutti e due insieme. Ha fatto questa scelta e la rispetto, io come tantissima altra gente. Mancherà al calcio italiano, ma l'importante è che ci sono io...", ha scherzato Totti.



CARRERA NON PARLA, PAROLA A FILIPPI

Sarà il preparatore atletico Claudio Filippi a 'rappresentare' la Juve alla vigilia della sfida contro la Roma. Il club bianconero ha infatti annunciato che venerdì sarà lui, e non Massimo Carrera, a presentarsi in conferenza stampa alle 15.30 come comunicato in una nota. Una mossa che sembra essere volta ad abbassare la tensione in vista dell'arrivo di Zeman allo Juventus Stadium.

POGBA CONVINCE CONTE: CON LA ROMA PIRLO RIPOSA

Paul Pogba è l'uomo in più di questa Juventus. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Manchester United dopo una lunga telenovela, ha convinto Conte e Carrera, e si sta ritagliando uno spazio importante. Contro la Roma Pogba potrebbe, dovrebbe, partire nuovamente titolare, come contro il Chievo, mentre Pirlo si accomoderà in panchina a riposare. Il regista azzurro non è in ottima forma e martedì c'è la Champions contro lo Shakhtar.

La partita contro i giallorossi di sabato potrebbe essere la grande occasione anche per Nicklas Bendtner. L'attaccante danese sicuramente non partirà titolare, ma Conte potrebbe regalargli uno spezzone di match importante. Il bomber, arrivato dall'Arsenal, ha esordito contro il Chievo, giusto 10 minuti di rodaggio, e sembra stuzzicare le fantasie di Conte e del suo staff tecnico.

I NUMERI STAGIONALI DI PIRLO

Gli impegni ogni tre giorni non permettono a Pirlo di scaricare le tossine anche perché il tandem Conte-Prandelli lo ha già mandato in campo da titolare in 8 occasioni su 9 impegni ufficiali tra Juventus e Nazionale con solo una partita vissuta da spettatore quella contro il Chievo. Nonostante tutto ci sono numeri positivi per Pirlo che lo scorso anno ha dovuto aspettare il 18 febbraio contro il Catania per segnare il primo gol in bianconero, mentre quest'anno si è sbloccato già alla prima giornata contro il Parma.

BONUCCI LAVORA A PARTE

Nessun allarme, ma Leonardo Bonucci si è allenato a parte a due giorni dal big-match dello Juventus Stadium contro la Roma. Il difensore bianconero aveva accusato un indurimento muscolare nel corso della partita con la Fiorentina e lo staff medico juventino lo sta monitorando attentamente a Vinovo. Per il resto, contro i giallorossi torneranno titolari Marchisio e Vucinic, mentre è aperto il ballottaggio tra Pirlo e Pogba.

ZEMAN: "JUVENTINI CONTRO DI ME? ALLORA CONTRO I TRIBUNALI"

Il conto alla rovescia per Juventus-Roma è già partito. E a scaldare l'atmosfera ci pensa Zdenek Zeman, nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Calcio. Il tecnico boemo è tornato a parlare di doping nel mondo del pallone, partendo dalle anticipazioni dell'autobiografia di Matias Almeyda in cui l'ex calciatore argentino parla di strane flebo prima delle partite. "Anni fa dicevo che esisteva il doping nel calcio - commenta - non ho ancora letto l'autobiografia di Matias Almeyda, ma non mi stupisce. Ora anche qualche giocatore dice quello che dicevo io: se l'avessero fatto prima il problema sarebbe stato eliminato tempo fa". E quando si parla di doping, inevitabilmente il pensiero corre alle accuse dello stesso Zeman contro la Juve. Per lui si prospetta un'accoglienza caldissima. "Si dice in giro che si stiano preparando, ma io spero che rimanga solo una partita di calcio - commenta il tecnico giallorosso - Se ce l'hanno con me, dovrebbero avercela anche con tutti i pubblici ministeri, i tribunali e tanta altra gente".