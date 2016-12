Villarreal, nuovo intervento per Giuseppe Rossi

foto SportMediaset 20:28 - Nuovo intervento per Giuseppe Rossi che, secondo il quotidiano spagnolo lasprovincias.es, tornerà sotto i ferri il prossimo 3 ottobre per risolvere definitivamente i suoi problemi ai legamenti del ginocchio destro. L'operazione era già stata pianificata con il professor Richard Steadman, colui che lo aveva operato ad aprile nella clinica di Vail (Colorado). Secondo la stampa spagnola il rientro in campo di Rossi è previsto tra fine aprile e maggio. - Nuovo intervento perche, secondo il quotidiano spagnolo lasprovincias.es, tornerà sotto i ferri il prossimo 3 ottobre per risolvere definitivamente i suoi problemi ai legamenti del ginocchio destro. L'operazione era già stata pianificata con il professor, colui che lo aveva operato ad aprile nella clinica di(Colorado). Secondo la stampa spagnola il rientro in campo di Rossi è previsto tra fine aprile e maggio.

Il doppio intervento, dopo la seconda rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, era già stato pianificato con il professor Richard Steadman che, ad aprile, lo aveva sottoposto all'operazione in Colorado limitandosi a praticare un innesto osseo in vista della nuova operazione del 3 ottobre. Giuseppe Rossi spera così di risolvere una volta per tutte i suoi problemi al ginocchio dopo i due gravi infortuni subiti il 26 ottobre del 2011, nel match contro il Real Madrid, e lo scorso 13 aprile in allenamento.