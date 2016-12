Mancini esplode contro i colleghi 'inglesi'

Durante l'esperienza inglese del Mancio non sono mancati gli episodi controversi. La sua condotta all'interno dell'area tecnica, per esempio, non è piaciuta a Sir Alex Ferguson durante il derby dello scorso aprile che decideva la Premier. Il manager scozzese, davanti alle telecamere, ha accusato Mancini di mettere sotto pressione il quarto uomo. Vanno registrati, in passato, i diverbi con Mark Hughes - rimpiazzato al City proprio dal tecnico jesino - e con David Moyes, tecnico dell'Everton. I colleghi non gradiscono l'atteggiamento di Mancini, e lui non le manda a dire.

"Certi manager farebbero meglio a tacere. Sono stanco del loro comportamento. A volte questi manager vanno in altri grandi stadi e non dicono nulla. Quando vanno all'Old Trafford per esempio stanno zitti e restano in panchina se qualcuno parla dell'arbitro. Non mi piace questo atteggiamento". Il Mancio, insomma, imputerebbe ai colleghi di contestare e fare i 'moralisti' solo in situazioni di comodo, per esempio quando si è impegnati contro il City. Nel match con l'Aston Villa, la lite con Lambert è iniziata dopo un fallo di Bennett su Barry: "Sono andato dal quarto uomo, senza gesticolare con le mani, per chiedere se non fosse da ammonizione. E Lambert è venuto verso di me. Ma io a lui non avevo detto nulla". Da lì, apriti cielo. La "guerra" continua.