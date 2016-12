"Conte, ti ho tenuto il posto"

foto SportMediaset 21:19 - "Antonio ti ho tenuto il posto: tranquillo non ti si tocca un capello...". L'ironia tipica dei fiorentini non risparmia Antonio Conte, preso in giro con uno striscione proprio sul problema del posto da cui poter vedere la partita allo stadio Franchi. Il tecnico della Juve ha scelto di assistere alla gara dal box di "Juve Channel". Tra gli altri striscioni ironici anche "Con-te alla Snai" e il più tradizionale "Vecchia Signora è giunta la tua ora". - "Antonio ti ho tenuto il posto: tranquillo non ti si tocca un capello...". L'ironia tipica dei fiorentini non risparmia, preso in giro con uno striscione proprio sul problema del posto da cui poter vedere la partita allo stadio Franchi. Il tecnico della Juve ha scelto di assistere alla gara dal box di "Juve Channel". Tra gli altri striscioni ironici anche "Con-te alla Snai" e il più tradizionale "Vecchia Signora è giunta la tua ora".

Ancora più esplicito uno striscione esposto in curva Fiesole: "Conte la postazione più adeguata per te è a Sollicciano (il carcere di Firenze, ndr) dietro a un'inferriata". Per il resto, coreografia delle grandi occasioni con la curva Fiesole tutta viola e al centro la bandiera rossa con la croce bianca della Repubblica Fiorentina. "La Vecchia Signora s'inchina alla Repubblica Fiorentina" è lo striscione esposto dai tifosi della curva Fiesole prima della gara con la Juventus. In tribuna, sono arrivati poco prima dell'inizio della gara i dirigenti bianconeri, guidati da Andrea Agnelli e dal Dg Beppe Marotta che si sono sistemati nel settore più alto, proprio sotto al box da dove assiste alla partita Antonio Conte. Al suo posto, come sempre, Andrea Della Valle con a fianco il sindaco Matteo Renzi e gli altri dirigenti viola.