La Juventus si blocca a Firenze: 0-0

LA PARTITA

Fa quasi strano vederla così la Vecchia Signora: stanca, ansimante, con la voglia di rifugiarsi in fretta negli spogliatoi e rimandare a sabato l'aggiornamento di qualsiasi record. Succede anche ai più forti. E il fatto che la Juve sia ancora la squadra da battere lo dimostra il punticino strappato a questa Fiorentina in una serata in cui tutto, ma proprio tutto lasciava presagire al peggio. Dallo stadio, strapieno e urlante per 90', alla fame degli uomini di Montella, passando per una condizione fisica – quella bianconera – che merita una piccola lucidata dopo la terza partita in sette giorni. Ce ne vorranno ancora tre prima della pausa e difficilmente si troverà il tempo per rifiatare. Conte, sistemato nel bungalow della tribuna stampa, ci prova con alcuni uomini: Marchisio e Vucinic restano fuori dall'undici iniziale, ma la presenza di Giaccherini e Quagliarella non è palpabile.

Pirlo, al rientro dopo il weekend di libertà, si accende a intermittenza. Ma è lì, nel suo reparto, che la Fiorentina costruisce mattone dopo mattone una gara di una qualità monstre. Pizarro, Borja Valero e Romulo danno sostanza al centrocampo, Pasqual e Cuadrado sono due spine nel fianco a getto continuo. La Viola sta in campo molto meglio e dopo un'intensa fase di studio, in cui fa capolino persino qualche sbadiglio, squarcia la tensione accumulata da Berbatov in poi con un paio di accelerazione da brividi: al 41', Jovetic devia la punizione di Ljajic a un passo dalla porta, ma la sfera è beffarda e si stampa sulla traversa. Trascorre un minuto e ancora Ljajic, il bambino cioccolataio, si presenta a tu per tu con Buffon ma scarica fuori dallo specchio. Uno-due terrificante e senza effetti. Da parte bianconera solo qualche abbozzo di tiro in porta firmato Giovinco, con Viviano mai alle corde.

Nella ripresa è addirittura peggio. Il ritmo crolla e la Juve inizia a temere di non poter conservare la sua imbattibilità ormai datata (non perde da 43 partite). Roncaglia, Jovetic, Cuadrado e Pasqual, inesauribile motorino per tutta la partita, sfiorano il palo alla destra di Buffon. Carrera, che prova a cambiare l'inerzia della gara con Vucinic e Marchisio non ha risposte confortanti. L'unica arriva al termine dei 3' di recupero, quando Tagliavento – finito nel mirino della Fiesole per un dubbio intervento in area di Vidal su Pasqual e per l'ammonizione gratuita di Ljajic per simulazione – fischia la fine. Capita anche ai più forti di doversi accontentare. E la Juve, in una serata opaca, ha dimostrato di saperci fare. Nonostante un Bonucci acciaccato e le gambe – di quasi tutti – imballate. La Fiorentina, una volta di più, mostra di essere già una squadra. Aver fermato la Signora merita un posticino a parte nella storia di un campionato che può segnare la sua rinascita.