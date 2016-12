Cagliari, Cellino fa ricorso contro lo 0-3

foto SportMediaset 16:17 - Il Cagliari non ci sta e ha deciso di fare ricorso contro lo 0-3 a tavolino inflitto per il rinvio della gara casalinga contro la Roma. E' stato il presidente Massimo Cellino a sciogliere le riserve, decidendo di impugnare la decisione del giudice sportivo. L'avvocato del club, Mattia Grassani, ha confermato che la prima mossa sarà l'invio del preannuncio di reclamo con la richiesta degli atti alla Corte di giustizia federale.

Il ricorso del Cagliari punta su alcuni precedenti nei quali il giudice sportivo non aveva rilevato alcuna responsabilità del club, come nel caso di Roma-Cagliari del novembre 2007, non giocata per gli incidenti avvenuti dopo la morte di Gabriele Sandri, e sul comunicato n. 50 della Lega Calcio, dove il prefetto dispone il differimento ad altra data di Cagliari-Roma. I sardi, che avevano 3 giorni per presentare il ricorso, puntano a giocare la partita, ma rischiano una penalizzazione in classifica e l'inibizione di Cellino.