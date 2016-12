Strama ottimista: "I conti si fanno alla fine"

- "Forse è il momento più difficile all'esterno, ma" spiegaalla vigilia della sfida die a due giorni dal. "Giusto essere criticati per la sconfitta, ma, c'è un tempo per la semina e uno per il raccolto - spiega aggiungendo come mercoledì- sarà una. Ho visto un Chievo organizzato, l'aver impegnato la Juve fino al 70' ha".

"Per carattere tendo a non esaltarmi nei momenti positivi, né a buttarmi giù quando le cose vanno male - spiega il tecnico dell'Inter - soprattutto se i giudizi cambiano in maniera così repentina dalla vittoria di Torino alla sconfitta con il Siena. Una partita dove, anche se non l'ho fatto notare per non cercare alibi, la squadra ha creato 8 palle-gol, se ne fosse entrata una magari adesso saremmo tutti fenomeni. Giusto essere criticati per la sconfitta, ma non è che il Siena ci abbia chiuso nella nostra area e che l'Inter non abbia costruito. Se alla seconda onda cambio la rotta della nave meglio scendere. I conti si fanno alla fine, c'è un tempo per la semina e uno per il raccolto".

Sulla presunta incompatibilità tattica tra Sneijder e Cassano risponde con decisione: "Assolutamente no" e poi aggiunge: "Pensiamo alla partita con il Siena, Cassano fa una giocata incredibile e manda Sneijder in porta, se Wesley fa gol si parla di coppia splendida, micidiale - spiega il tecnico dell'Inter -. Sta all'allenatore, in attesa della quadratura del cerchio e con un gruppo molto nuovo, capire quando farli giocare insieme e quando no, anche in considerazione delle tante partite che stiamo giocando. Cassano ha giocato più di tutti per adesso e domenica arriva la Fiorentina che forse è la squadra più in forma, devo valutare tutto".

Il tecnico nerazzurro fa poi un focus sul match che attende i suoi in Veneto: "E' una partita fondamentale per dare a noi stessi un segnale, per migliorare ciò che non ci ha permesso di essere continui. Fino ad ora abbiamo visto cose molto interessanti ed errori in cui individuo una matrice comune. Non credo esista la bacchetta magica, ma esistono i progressi e io conosco solo la strada del lavoro. Quel che deve emergere domani è che abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista della solidita".