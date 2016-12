Serie A, allarme scontri per Fiorentina-Juve

- Massima allerta a Firenze dove stasera si gioca. La rivalità tra le due tifoserie ha raggiunto livelli di guardia, tanto che saranno oltre 500, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, gli agenti impiegati al "Franchi" per l'ordine pubblico. C'è preoccupazione anche per, "invitato" a non presentarsi allo stadio: l'allenatore bianconero, però, dovrebbe trovare posto nella piazzola tv di Juve Channel.

Sta di fatto che la preoccupazione nel capoluogo toscano è tanta dopo che le ultime polemiche tra i massimi esponenti dei due club hanno reso ancora più infuocato il clima. Come se non fosse bastato il botta risposta estivo legato all'ingaggio, poi sfumato, di Berbatov. Per evitare problemi e possibili scontri tra la tifoseria viola e i 2mila sostenitori della Juve attesi per la partita, ben 480 dei 500 agenti schierati saranno impegnati nella sola attività di sorveglianza che svolgeranno, anche in abiti civili, sia dentro l'impianto, sia all'esterno. A completare lo schieramento, il personale della polizia scientifica, degli artificieri e dei cinofili dei vari corpi delle forze dell'ordine. Insomma, un vero e proprio esercito.

Ma si teme anche per l'incolumità di Conte. La sua presenza allo stadio non dovrebbe essere in discussione, anche se non è garantita al 100%, mentre c'è ancora qualche dubbio sulla sua collocazione. Difficile che compaia in tribuna autorità, le uniche alternative sarebbero la sala riservata alla sorveglianza interna e, come detto, la piazzola per le televisioni. E proprio lo spazio riservato al canale di famiglia dovrebbe essere la postazione designata.

Quanto al campo, la Juve vedrà il ritorno da titolari di Pirlo, Vidal, Barzagli e Lichtsteiner. Possibile un turno di riposo a Marchisio, uno dei pochi a non aver mai tirato il fiato finora: in questo caso sarebbe sostituito da Giaccherini. Quasi certa, invece, la panchina per Vucinic. In coppia con l'uomo del momento Quagliarella dovrebbe esserci Giovinco. Nessuna sorpresa, invece, in casa Fiorentina con Montella che ha confermato in blocco la miglior formazione possibile, guidata da Jovetic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Viviano; Roncaglia, Rodriguez, Tomovic; Cuadrado, Migliaccio, Pizarro, B. Valero, Pasqual; Ljajic, Jovetic A disp.: Neto, Lupatelli, Hegazy, Camporese, Savic, Cassani, Mati Fernandez, Romulo, Llama, Olivera, Seferovic, Toni. All.: Montella

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Giovinco, Quagliarella A disp.: Storari, Rubinho, Lucio, Caceres, Marrone, De Ceglie, Isla, Pogba, Giaccherini, Bendtner, Matri, Vucinic. All.: Carrera

Arbitro: Tagliavento