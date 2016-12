Moratti: "Io resto ottimista"

foto SportMediaset 17:01 - Dopo la sconfitta interna col Siena, è tornato a parlare Massimo Moratti: "Le sconfitte si vivono con poco piacere, speriamo che arrivino presto i risultati per garantire fiducia alla squadra". L'allenatore è ottimista, lei? "Sì, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Come del resto il Siena. Se poi non la vinci, l'interpretazione è relativa", dice il presidente che sulla crisi delle milanesi aggiunge: "Non abbiamo più una super squadra". - Dopo la sconfitta interna col, è tornato a parlare: "Le sconfitte si vivono con poco piacere, speriamo che arrivino presto i risultati per garantire fiducia alla squadra". L'allenatore è ottimista, lei? "Sì, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Come del resto il Siena. Se poi non la vinci, l'interpretazione è relativa", dice il presidente che sulla crisi delle milanesi aggiunge: "Non abbiamo più una super squadra".

Ai giornalisti che lo aspettavano all'uscita dei suoi uffici della Saras a Milano spiega: "Il Milan ha ceduto giocatori importanti, noi stiamo inserendo gradualmente giovani, certo che non abbiamo più una super squadra noi e il Milan, anche se speriamo che arrivino buoni risultati. Purtroppo non ci si può permettere un super campione da 20 milioni".

Tornando alle prossime partite e al punto di vista prettamente tattico con il ritorno alla difesa a tre che fu cara a Gasperini, aggiunge: "Lascio che sia una decisione affidata a chi ne capisce più di me. L'allenatore non avrà il peso ma la responsabilità della decisione".