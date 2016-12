Allegri, squalifica anti-esonero

Niente, quindi - anche se il tecnico milanista ha chiarito subito di non aver- ma, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, anche. Già, perché in fondo la notizia è questa: che il tecnico più discusso e pericolante di questo inizio di Serie A salterà l'esame decisivo, quello che, in caso di nuovo flop, avrebbe inevitabilmente portato al suo allontanamento.

La questione, pare ovvio, in via Turati viene smentita e rismentita. Galliani ha più volte dichiarato che "Allegri non si tocca. Abbiamo piena fiducia nel tecnico". Però è un fatto che il momento del buon Max non sia dei migliori e che certe ombre, su tutte quella di Mauro Tassotti, si stia allungando pericolosamente su di lui.



Mauro Tassotti, appunto, quello che il giudice spedirà mercoledì sera in panchina con il ruolo di primo allenatore. Il che, volendo vedere in questo caso il bicchiere mezzo vuoto, per Allegri fa esonero arrivato via Figc. Via Tosel, insomma. Parafrasando una vecchia pubblicità, Allegri potrebbe dire che "il giudice ti allunga la vita". Forse. O forse no.



IL MILAN FA RICORSO CONTRO LA SQUALIFICA

Intanto il Milan ha annunciato che presenterà ricorso contro la squalifica del tecnico. Il problema principale è la tempistica, dato che i rossoneri scenderanno in campo mercoledì sera contro il Cagliari