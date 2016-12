Carrera: "Conte può non venire"

- "Francamentepotrebbe anche non venire a Firenze, non guardare la partita, perché dopo un mese e mezzo che lavoriamo così abbiamo affinato un metodo di telepatia veramente forte, quindi la pensiamo nella stessa maniera". Cosìalla vigilia della grande sfida tra, risponde sorridendo alla domanda sulla sistemazione, in un campo 'caldo' come quello del Franchi, del tecnico squalificato.

Passando al campo l'allenatore bianconero è consapevole che quella di Firenze sarà una trasferta molto insidiosa per i suoi: "Martedì sarà una partita difficile. Bisognerà andare con quella voglia di giocare, di fare la partita e di non tralasciare quella provincialità che a qualcuno dà fastidio, ma che serve per fare risultati". La Juve la affronterà con i big rimasti fuori contro il Chievo? Carrera preferisce non sbilanciarsi: "Valuteremo le condizioni dei giocatori, manderemo in campo la squadra che offre più garanzie".

In merito infine alla corsa scudetto con la Vecchia Signora già avanti rispetto agli avversari, il tecnico predica prudenza: "Juve in fuga? Siamo più consapevoli della nostra forza, sappiamo quello che dobbiamo fare, conosciamo i nostri limiti e i nostri obiettivi. Gli altri hanno iniziato male ma hanno tempo di migliorare. Siamo solo alla quarta giornata, le altre squadre sicuramente si riprenderanno".



I bianconeri viaggiano a gran ritmo sebbene non sia arrivato il famoso top player. Carrera a tal proposito ha le idee chiare: "Abbiamo attaccanti che stanno dimostrando di essere - come dite tutti - dei top player. Non avevamo bisogno di altri giocatori".

L'antagonismo tra le due squadre è a dir poco notevole ed è stato aumentato dall'affare, soffiato in estate dai bianconeri ai viola e poi finito al Fulham. "Spero che tutto finisca con degli sfottò. Che non vada al di là di offese o di qualcosa di peggio - commenta Carrera - C'è questa rivalità, ma mi auguro che tutto finisca nel miglior modo possibile. Le tensioni eventuali sono all'esterno".