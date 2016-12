In Europa segnano i soliti noti

- "In Spagna c'è, in Spagna c'è Leo Messi...". Potrebbe iniziare così sulla falsa riga di un tormentone estivo che ha esasperato i più, la hit dei goleador in giro per l'Europa. A differenza del povero "pulcino Pio" però, la saga dei varie compagnia cantante, dura ed è destinata a durare parecchi anni. Cambiano le maglie ma la quantità di gol resta. Unico assente all'appello?, per ora.

Dovessimo leggere in una tabella solo il nome del calciatore e il numero di gol segnati, ci troveremmo di fronte a un problema bello grosso: stabilire la stagione delle statistiche. Gli anni passano, i campionati e le maglie cambiano, ma ad andare in gol dal Portogallo alla Russia sono sempre gli stessi, inesorabili, anno dopo anno. L'inizio della stagione 2012/13 non ha cambiato le gerarchie, anzi, le ha consolidate nonostante fosse lecito aspettarsi qualche novità visti i trasferimenti importanti dell'ultimo calciomercato. In Spagna, dove tutto è rimasto più o meno invariato,ha già fatto 6 reti (con un rigore), staccando(un altro che dicono segni poco...) fermo a quota 5. All'appello, Rayo Vallecano permettendo, manca solo Cristiano Ronaldo, ma la cavalcata verso i 50 gol è solo un attimino in ritardo.

In Francia il capocannoniere è già Zlatan Ibrahimovic, con una partita in meno rispetto agli altri. Ha lasciato al Milan un bottino di 28 reti, ha ricominciato sotto la Tour Eiffel segnandone già sette. I suoi gol non conoscono nazione per un giocatore decisivo come pochi in tutte le parti d'Europa. Dietro di lui, giusto per far soffrire ancora un po' i tifosi rossoneri, c'è Pierre Aubameyang, prodotto del vivaio rossonero ora al Saint Etienne (4 gol). Attraversando La Manica c'è un fuoriclasse davanti a tutti nella speciale classifica dei goleador: Robin Van Persie. La maglia dello United non l'ha colpito in maniera negativa come successe a Torres nel trasferimento dal Liverpool al Chelsea, anzi, gli ha dato nuova vitalità: cinque gol con un rigore e tanti saluti a Wenger.

Anche in Germania però ci sono vecchie conoscenze davanti a tutti nonostante l'assenza di Gomez nel Bayern Monaco. C'è Thomas Mueller, autore di quattro reti così come il compagno di squadra Mandzukic, guarda caso il sostituto di Super Mario. In Portogallo svetta Cardozo e forse solo in Italia per il momento c'è il nuovo che avanza, simbolo di un cambiamento epocale. Il più prolifico di tutti è Jovetic, uno che attaccante puro proprio non lo è mai stato.