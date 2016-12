Attacco Cagliari: Baldini avvoltoio

"Nonostante questa presa di posizione di Baldini - si legge ancora nella nota - sappiamo che non rappresenta lo spirito dei romanisti, ai quali rimarremo sempre amici, in considerazione dei bei trascorsi e della lealta' che nel passato la nostra squadra ha avuto modo di apprezzare".

Il club di Cellino sostiene poi che la partita è stata rinviata dal prefetto e quindi ''nessun pronunciamento puo' essere adottato dal giudice sportivo'' (0-3 a tavolino), per una partita eliminata dal calendario.

BERETTA AI POLITICI: "LEGGE SUGLI STADI, FATE PRESTO"

Il presidente della Lega Calcio di Serie A, Maurizio Beretta è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport su Radiouno e ha lanciato un appello al mondo politico: "In questi giorni si discute ancora su come approvare la legge sugli stadi: vorrei fare l'ennesimo appello, fate presto. Ci sono le condizioni per fare una buona legge che ci consenta di fare un salto di qualità. Approviamo la norma. Gli stadi sono importanti per le società i tifosi e per colmare il gap con il calcio degli altri paesi europei".

CODACONS LANCIA CLASS ACTION CONTRO CELLINO