"Allegri e Inzaghi sono due bambini"

foto SportMediaset Correlati Milan, Boateng simbolo della crisi

16:16

- "La lite tra Allegri e Inzaghi? Se è andata come ho letto è stata una bambinata. Si sono comportati come due bambini". Lo dice, con il sorriso sulle labbra,a proposito della lite e della seguente pace "forzata" tra i due tecnici. Poche parole quelle del difensore dei, ma che lasciano il segno, e forse testimoniano indirettamente, per un giocatore rimasto al Milan 10 anni, le difficoltà dello spogliatoio rossonero.