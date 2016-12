Milan, Boateng simbolo della crisi

foto SportMediaset Correlati "Allegri e Inzaghi sono due bambini"

Milan, crisi infinita: a Udine un altro ko 10:42 - Dov'è finito Kevin Prince Boateng? Quello delle prime due stagioni con la maglia del Milan, che ha fatto impazzire tutti i tifosi milanisti. Quel giocatore sembra non esserci più e a Udine è arrivata l'ennesima prova deludente, con tanto di espulsione, di questo inizio di stagione. Da quando veste la gloriosa maglia numero 10 rossonera il ghanese si è spento partita dopo partita. Il trequartista è il simbolo della crisi del Diavolo. - Dov'è finito? Quello delle prime due stagioni con la maglia del, che ha fatto impazzire tutti i tifosi milanisti. Quel giocatore sembra non esserci più e a Udine è arrivata l'ennesima prova deludente, con tanto di espulsione, di questo inizio di stagione. Da quando veste la gloriosa maglia numero 10 rossonera il ghanese si è spento partita dopo partita. Il trequartista è il simbolo della crisi del Diavolo.

Trecentosessanta minuti giocati, zero gol e altrettanti assist. Pochissime accelerazioni e sempre meno pericoloso dalle parti delle porte avversarie. La fotografia perfetta, l'immagine più lampante, di un periodo nero. I tifosi hanno iniziato a fischiarlo e anche Allegri ha iniziato a "bocciarlo". Il mister rossonero, dopo averlo sostituito in Champions contro l'Anderlecht, lo ha fatto partire dalla panchina a Udine. Senza il Boa in campo e senza trequartista il Milan ha mostrato qualcosa di buono al Friuli, prima di passare in svantaggio. Una volta sotto l'allenatore si è affidato ancora una volta al ghanese, ma è rimasto ancora tradito. Prince ha perso la testa e, dopo un lampo nell'azione dell'1-1, si è fatto espellere: una foga negativa. La squadra va a picco, come la Boa affonda.