Gli avversari della Juve? Tutti al tappeto

- Un. E' quello che ha vissuto lacapolista. Tutte le dirette (o presunte tali) rivali dei bianconeri hanno perso punti. Ilnon è passato a Catania, lasi è fatta beffare da Borriello, l'è caduta clamorosamente a San Siro contro il Siena per non parlare del disastrosodi Udine. In attesa del risultato di(probabile 0-3 a tavolino), gli uomini di Carrera e Conte hanno già preso il volo.

Dopo appena quattro giornate i campioni d'Italia hanno dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere la squadra da battere. Battere ma da chi? Tra le altre grandi solo il Napoli sembra in grado di poter competere, anche se contro il Catania è mancato il killer instinct per portare a casa i 3 punti, oltretutto in superiorità numerica. La Lazio ha fallito la prova del nove non riuscendo a concretizzare le numerose palle gol: i biancocelesti sembrano dipendere troppo da Klose e non è un problema da poco.

Inter e Milan stentano per usare un eufemismo e si trovano rispettivamente a -6 e -9 dalla vetta. Stramaccioni e Allegri attualmente hanno però ben altro a cui pensare piuttosto che alla Juve. Devono anzitutto dare una parvenza di gioco alle proprie squadre e ricominciare a vincere: impresa non facile viste le partite del fine settimana...

Resta la Roma di Zeman che non ha giocato a Cagliari e potrebbe virtualmente essere a -5 dalla capolista. I giallorossi hanno comunque fatto intravedere nelle gare precedenti i soliti problemi difensivi tipici delle compagini del boemo. Potranno contendere il tricolore ai torinesi solo a patto di sistemare il reparto arretrato. Proprio la Juve insegna: gli scudetti si vincono con una grande difesa...