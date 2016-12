Serie A, rinviata Cagliari-Roma

- Comincia con una brutta notizia per i tifosi la domenica di campionato. La gara tra, valida per la quarta gioranta di serie A,è stata rinviata. Lo ha deciso questa notte il prefetto di Cagliari al termine di un lunga riunione convocata al seguito della decisione della società rossoblù di far entrare il pubblico allo stadiononostante il divieto. La procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.

''La decisione si è resa necessaria per l'urgente e grave necessità di prevenire ogni forma di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica conseguente alle reazioni emotive irrazionali e inconsulte ingenerate dall'invito formulato dal Presidente della Cagliari Calcio''. Così, in una nota, la Prefettura di Cagliari ha spiegato il rinvio a data da destinarsi di Cagliari-Roma.

''Dopo quelle dichiarazioni del Cagliari il rinvio della partita era l'unica strada. La prevenzione era l'unica soluzione inevitabile quando si movimentano migliaia di persone. Si era creato un clima abbastanza complesso che si trascinava da qualche settimana. Sulle regole per la sicurezza non si transige", ha detto il prefetto di Cagliari, Giovanni Balsamo.

Secondo la prefettura, la partita doveva giocarsi a porte chiuse, ma Massimo Cellino, presidente del club sardo, aveva invitato i tifosi a recarsi comunque allo stadio di Is Arenas.

FIGC: APERTA UN'INCHIESTA

La procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del rinvio e ''sui comportamenti che hanno portato alla decisione''. Lo si apprende in ambienti federali, nei quali si fa notare ''lo sconcerto per un caso inaccettabile, a maggior ragione visto che Cellino è rappresenta la Lega in consiglio''.

BERETTA: "CELLINO INSPIEGABILE, DECIDE IL GIUDICE"

''Il comportamento del Cagliari è incomprensibile, abbiamo lavorato a lungo con il prefetto per far giocare Cagliari-Roma in condizioni di sicurezza e una soluzione era stata trovata''. Il giudizio politico di Maurizio Beretta sulla vicenda è chiaro, ''quello giuridico - aggiunge il presidente della Lega di Serie A - tocca al giudice sportivo lunedì''.