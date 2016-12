Liga: il Barcellona vince a fatica

- Ilha dovuto aspettare gli ultimi minuti per festeggiare la quinta vittoria in altrettante partite della. Contro ili blaugrana hanno ringraziato Xavi, a segno all'87', e un'autorete di Gomez nel recupero, per il 2-0 il finale. Un successo casalingo importante per la squadra di Vilanova, che tiene a distanza di sicurezza il Real Madrid, impegnato domenica sul campo de Rayo Vallecano, e rimanda i sogni di aggancio del Malaga.

Tra le altre partite della giornata spicca il successo del Saragozza, che ha battuto per 3-1 l'Osasuna. Ha aperto le marcature il portoghese Helder Postiga al 4'. Poi, momentaneo pareggio al 29' di Armenteros e raddoppio con un autorete di Timor al 45'. Nella ripresa Antonio "Apono" Galdeano su calcio di rigore al 73' ha chiuso la partita.

Botta e risposta nel giro di una decina di minuti, invece, tra Celta Vigo e Getafe. Alla fine si sono imposti i padroni di casa, a segno con Fernandez al 12' della ripresa e Park al 23'. In mezzo la rete del pareggio momentaneo di Barrada al 14'. Il Getafe ha concluso l'incontro in dieci uomini per l'espulsione nei minuti di recupero del difensore Alexis Ruano.

Infine, al Betis è bastato il gol di Paulao al 19' per battere in casa l'Espanyol. Tra i catalani espulso per doppio giallo Wakaso.