Cagliari, Cellino chiama i tifosi

foto SportMediaset L'ultima iniziativa del presidente del Cagliari, Massimo Cellino, è destinata a far discutere. Dopo il parere negativo del prefetto riguardo l'agibilità dello stadio di Quartu, la sfida con la Roma si giocherà a porte chiuse. Non per Cellino che con un comunicato ha chiamato a rapporto i tifosi: "Invitiamo tutti i tifosi di recarsi allo stadio nel rispetto dell’ordine e della civiltà. La Società e i suoi ingegneri reputano la struttura agibile".

Il comunicato apparso sul sito della società sarda:



"La Società Cagliari Calcio, rappresentata dal Presidente Massimo Cellino, i tesserati e tutti coloro che lavorano per essa, visto il perdurare della situazione che porta a non vedere più un futuro per via delle difficoltà burocratiche ed il disinteresse collettivo delle istituzioni, invita e chiede a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari-Roma nel rispetto dell’ordine e della civiltà. La Società Cagliari Calcio e i suoi ingegneri reputano infatti la struttura agibile e sicura. Questo atto, assolutamente pacifico, spinto dal dolore e dalla frustrazione, per difendere il diritto di esistere. Viceversa è giusto prenderne atto".