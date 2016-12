Ronaldo, un reality per dimagrire

- Le comparse televisive diin versione "cicciobomba" potrebbero finire presto. Il Fenomeno, a un anno e mezzo dal ritiro dal calcio giocato, ha deciso di partecipare a unper perdere peso. La trasmissione, che andrà in onda persu Rete Globo, servirà all'ex interista per tornare in forma e disputare la gara benefica di fine anno con gli "Amici di Zidane": "La bilancia mi terrorizza, ma ce la metterò tutta" ha detto Ronie.

La bilancia è sempre stata nemica dell'ex attaccante brasiliano, soprattutto a causa degli infortuni e dell'ipotiroidismo. Prima di terminare la sua carriera - il 14 febbraio del 2011 nel Corinthians - il suo peso era cresciuto a dismisura, fino a superare i 100 kg. Oggi è persino peggio: colpa della vita sedenteria che il Fenomeno conduce a San Paolo, nella sede della sua società di marketing (la 9nine, ndr). Ed è proprio lì che le telecamere di 'Rete Globo' seguiranno l'ex attaccante, per cogliere i suoi miglioramenti nei prossimi tre mesi. Ronaldo sarà affiancato da Marcio Atalla, responsabile del programma e docente di educazione fisica, ma anche da un cardiologo, da un nutrizionista e da un dietologo.

I telespettatori, da casa, potranno seguire l'evolversi della cura, che - agli occhi dello stesso Ronie - non si presenta facilissima: "Chiunque ha avuto a che fare con le diete, sa che non è facile perdere peso. La bilancia per me è sempre stato un trauma, ma ho già superato molte sfide nella mia carriera. Ce la metterò tutta". "Medida Certa" (traduzione italiana "Il peso giusto") sarà trasmesso ogni domenica nel contenitore "Fantastico" di 'Rete Globo'. I due conduttori, Zeca Camargo e Renata Ceribelli, hanno già partecipato al programma e per questo l'esperimento Ronaldo dovrebbe avere grande successo anche a livello mediatico. Da Fenomeno del calcio a Fenomeno da... baraccone. Ma con obiettivo che trascende qualsiasi calcolo opportunistico: tornare in salute.